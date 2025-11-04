Sénégal: Aéroport international Blaise Diagne - L'Anacim démarre le processus de renouvellement du certificat d'aérodrome

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a démarré le processus de renouvellement du certificat d'aérodrome de l'Aéroport international Blaise Diagne.

Selon un communiqué de presse, la certification des aérodromes est un processus qui permet à l'autorité de l'aviation civile, l'Anacim, de s'assurer que les aérodromes recevant des vols internationaux répondent aux spécifications nationales contenues dans les règlements aéronautiques du Sénégal (Ras). C'est aussi une exigence de l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci).

L'Anacim informe que le dernier certificat de l'aéroport international Blaise Diagne a été délivré le 30 décembre 2022 pour une durée de trois ans. Conformément aux exigences du processus de certification des aérodromes, le renouvellement du certificat doit être entamé six mois avant la fin de validité du certificat en cours.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

«C'est dans ce cadre que la demande formelle de renouvellement présentée par l'exploitant qui est Las (Limak-Aibd-Summa) au mois de juillet dernier a été examinée par l'Anacim et qu'intervient aujourd'hui le démarrage de la phase de vérification sur site », explique l'Anacim. Cette phase permettra de vérifier sur le terrain la mise en oeuvre effective des procédures opérationnelles, du système de gestion de la sécurité (Sgs), la mise à jour du manuel d'aérodrome, le fonctionnement des infrastructures ainsi que la qualité des services techniques et opérationnels assurant la sécurité des vols.

A la réunion d'ouverture le lundi 03 novembre 2025, le Secrétaire général de l'Anacima, Mamina Kamara au nom du Directeur général, Dr Diaga Basse a exhorté toutes les parties prenantes notamment Ls, Asecna, Haas, 2AS, Aibd SA, les forces de défense et de sécurité, les prestataires et partenaires techniques à s'impliquer pour la réussite de cette mission.

Pour sa part, Mamadou Diagne, Secrétaire général de Las au nom du Directeur général, Askin Démir, a souligné que cet audit n'est pas seulement une simple formalité administrative. Il représente leur engagement envers la sécurité, la sureté et l'excellence dans les opérations aéroportuaires. Mais aussi leur volonté de respecter les normes en vigueur et d'offrir des services fiables et efficaces à tous les usagers.

L'Uemoa à travers l'Unité régionale de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile (Ursac) a mis à la disposition de l'équipe de certification de l'Anacim deux inspecteurs venus du Mali et du Burkina Faso. Par ailleurs l'Autorité de l'aviation civile du Burundi a confié à l'Anacim un inspecteur stagiaire qui va intégrer le groupe pour sa formation en cours d'emploi.