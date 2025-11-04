Cote d'Ivoire: Concours administratifs - Une phase exceptionnelle de dépôt des dossiers de candidature ouverte le 3 novembre

4 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les candidats déclarés admis aux concours administratifs des sessions 2025, 2024 et 2023 n'ayant pas pu déposer leurs dossiers de candidature peuvent le faire de façon exceptionnelle du lundi 3 au vendredi 14 novembre 2025, délai de rigueur.

L'information a été donnée par le directeur général de la fonction publique, Soro Gninagafol, dans un communiqué en date du 30 octobre 2025.

Les sites retenus pour abriter cette opération sont l'école de police d'Abidjan et le lycée professionnel sectoriel agro-industriel et maintenance de Yopougon.

Par ailleurs, les intéressés sont invités à se connecter sur le site du ministère d'Etat, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration www.fonctionpublique.gouv.ci, en vue d'imprimer leur fiche de rendez-vous et leur fiche de visite médicale en deux exemplaires.

A noter que le dépôt des dossiers de candidature était initialement prévu pour se faire du lundi 22 septembre au vendredi 17 octobre 2025.

