Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Conseil constitutionnel confirme l'élection d'Alassane Ouattara au premier tour

Le Conseil constitutionnel, par la voix de sa présidente, Chantal Namaba Camara, a proclamé le mardi 4 novembre 2025, les résultats définitifs de l'élection du Président de la République qui s'est déroulée le 25 octobre dernier. L'institition a confirmé la victoire du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, dès le premier tour.

En effet, le candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a obtenu 3 759 030 voix, soit 89, 77%; Ehivet Simone épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% ; Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% ; Jean Louis Billon, 129 493 voix, soit 3, 09% et Ahoua Don Melo, 82 508 voix, soit 1,97%.

A en croire, le conseil constitutionnel le scrutin du samedi 25 octobre 2025 est régulier, précisant qu'aucune réclamation n'a été émise de la part des différents candidats à la présidentielle.