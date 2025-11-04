Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Conseil constitutionnel confirme l'élection d'Alassane Ouattara au premier tour

4 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le Conseil constitutionnel, par la voix de sa présidente, Chantal Namaba Camara, a proclamé le mardi 4 novembre 2025, les résultats définitifs de l'élection du Président de la République qui s'est déroulée le 25 octobre dernier. L'institition a confirmé la victoire du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, dès le premier tour.

En effet, le candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a obtenu 3 759 030 voix, soit 89, 77%; Ehivet Simone épouse Gbagbo, 101 238 voix, soit 2,42% ; Lagou Adjoua Henriette, 48 261 voix, soit 1,15% ; Jean Louis Billon, 129 493 voix, soit 3, 09% et Ahoua Don Melo, 82 508 voix, soit 1,97%.

A en croire, le conseil constitutionnel le scrutin du samedi 25 octobre 2025 est régulier, précisant qu'aucune réclamation n'a été émise de la part des différents candidats à la présidentielle.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.