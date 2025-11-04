Cote d'Ivoire: Santé - L'Ong Save the Familly au secours des personnes du 3e âge

Une cinquantaine de personnes du 3e âge réunie au terrain de la cité Ena du Camp militaire de Yopougon à Abidjan a pris part à une séance de fitness, le vendredi 31 octobre 2025. Cet événement initié par l'Ong Save the Familly a permis à ces personnes à la retraite de se mettre en jambes.

Un sport pour améliorer la santé physique, mentale et sociale de ces personnes qui pour la plupart n'ont plus d'occupation. Les seniors exécutant avec plaisir cette activité, n'ont pas manqué des dires leur grande satisfaction aux membres de l'Ong particulièrement à la présidente, Mme Da Flora epse Aka.

« Cette structure vient de mettre du boom dans nos coeurs, nous sommes heureux. Avec le sport, nous sommes sur pieds... » a déclaré le président de la cité Ena, M.Grégou Adji Camille. Qui a souligné que nombreux de leurs camarades sont décédés pour des raisons de santé. Dans la même veine, dame Kadjo Marie-Laure présidente de l'Association des femmes de ladite cité a plaidé pour plusieurs séances.

Profitant de l'engouement qu'il y a eu autour de l'activité, la présidente de l'Ong, Da Flora epse Aka a fait don d'un portail en fer aux habitants de la cité Ena, qui craignaient tout leur temps pour leur sécurité. Pour elle, il est important de protéger la famille en la mettant dans un lieu sécurisé, car la famille est le socle de la société. « Ce portail permettra de filtrer les entrées et les sorties de la cité pour une meilleure sécurité » a-t-elle rassuré.

Outre ce don, l'Ong Save the Familly, officiellement, crée en 2023 et basée à Abidjan a fait des dons à l'institut des aveugles et au centre Rema à Abidjan. La journée s'est achevée par un match de gala avec la jeunesse. Soulignons par ailleurs que, bien avant cette journée spéciale, l'Ong avait mené plusieurs actions en faveurs des veuves, orphelins, des communautés...Sa vision est de donner un amour sincère et constant aux personnes du troisième âge abandonnées, oubliées ou en difficulté, ainsi qu'à toutes les personnes vulnérables. Ce, afin de restaurer leur dignité, raviver leur espérance et bâtir une société plus humaniste, solidaire et compatissante.