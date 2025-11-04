Tanzanie: Le calme revient, mais c'est la guerre des chiffres sur le nombre de victimes des affrontements de ces derniers jours

Dar es Salaam — « Le calme revient et depuis hier, les connexions Internet ont été rétablies », déclarent à l'Agence Fides des sources locales à Dar-es Salaam, capitale de la Tanzanie, après les violentes manifestations qui ont éclaté en réaction aux élections générales contestées du 29 octobre.

« Les connexions Internet ont été coupées le jour des élections vers 12h30 et ont été rétablies hier soir, 3 novembre, vers 17 heures », précisent les sources de Fides. Les autorités ont toutefois averti la population de ne pas partager de photos et de vidéos susceptibles de « semer la panique ». Les affrontements entre la police et les manifestants ont fait des victimes, mais comme l'affirment nos sources, « une guerre des chiffres est en cours entre le gouvernement et l'opposition ». Selon les sources, le nombre de victimes varie entre cent et mille morts.

« En réalité, soulignent nos sources, il n'est pas possible pour l'instant de fournir des données précises sur le nombre de victimes. Les autorités donnent des chiffres modérés, tandis que l'opposition et d'autres ont tendance à publier des chiffres plus élevés ».

Les protestations visaient principalement la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, qui a été réélue avec 97,66 % des voix lors d'un scrutin où les principaux candidats de l'opposition avaient été exclus, l'un arrêté, l'autre disqualifié par la commission électorale (voir Fides 1/11/2025). « Les affrontements les plus graves ont eu lieu non seulement à Dar-es-Salaam, mais aussi à Mwanza, dans le nord, et à Mbeya, dans le sud », rapportent nos sources.

Les élections tanzaniennes ont également été contestées par les observateurs régionaux. « Dans de nombreuses régions, les électeurs n'ont pas pu exercer leur droit de vote librement et démocratiquement », a déclaré Richard Msowoya, responsable de la mission d'observation électorale de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Lors de la cérémonie d'investiture du deuxième mandat de Samia Suluhu Hassan, qui s'est tenue hier, 3 novembre, dans une base militaire de la capitale administrative Dodoma, les chefs d'État des pays voisins, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et le Rwanda, étaient absents. Seuls les présidents de la Zambie, du Mozambique et de la Somalie y ont participé.

« La présidente a fait allusion dans son discours inaugural à la présence d'étrangers qui auraient déclenché les troubles », affirment nos sources, qui précisent : « Nous avons recueilli au moins un témoignage crédible selon lequel parmi les violents se trouvaient des personnes qui ne parlaient pas le swahili, la langue officielle de la Tanzanie, qui est parlée par tout le monde ici. Il convient toutefois de faire preuve d'une grande prudence à cet égard afin de ne pas déclencher des processus de persécution à l'encontre des étrangers ».

« Même si la situation revient à la normale, une blessure profonde subsiste dans le pays, ce qui est regrettable car la Tanzanie a fait d'énormes progrès sur le plan économique et social ces dernières années », déclarent les sources de Fides. « La Tanzanie souffre peut-être du fait que la politique et les structures étatiques sont restées à la traîne par rapport aux progrès économiques et sociaux, alimentant le malaise et la frustration parmi la population, en particulier chez les jeunes. Il est donc nécessaire de corriger ce déséquilibre ».