Togo: L'Algérie souhaite faire des affaires au pays

4 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

L'Algérie affiche sa volonté de renforcer ses liens économiques et commerciaux avec le Togo, en particulier à travers une augmentation de la présence de ses entreprises.

Il est vrai que cette présence est modeste alors que celle du voisin marocain est significative (Banques, télécom ...).

Une délégation du patronat algérien (OPA), conduite par son président Sidi Saïd Abderrahmen, est actuellement à Lomé. Elle s'est entretenue mardi avec José Kwassi Symenouh, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI Togo).

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur les conditions d'investissement, les procédures de création d'entreprise, les mécanismes d'accompagnement institutionnel et les zones industrielles disponibles pour accueillir des activités économiques.

La délégation algérienne s'est également intéressée aux possibilités de partenariats avec des entrepreneurs togolais, notamment dans les secteurs de l'agro-industrie, de l'énergie, de la construction, et des services logistiques.

