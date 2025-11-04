Afrique de l'Ouest: Un officier d'immigration ghanéen tué dans une attaque à la frontière avec le Togo

4 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Une attaque armée survenue dans la nuit de dimanche a coûté la vie à un officier de l'immigration ghanéenne et en a grièvement blessé un autre, près de Nagani, une localité frontalière du district de Tempane, à la frontière entre le Ghana et le Togo.

L'incident s'est produit aux alentours de 23h00, alors que les deux agents revenaient d'une mission sous le commandement du secteur de Pulimakom. Selon les premiers témoignages recueillis auprès de leurs collègues, les deux hommes ont été pris en embuscade par des hommes armés non identifiés, dans un secteur isolé de la zone frontalière.

Les deux fonctionnaires ont été transportés en urgence à l'hôpital régional de Bolgatanga aux environs de 1h du matin.

Malheureusement, l'un deux a succombé à ses blessures.

Le président du conseil exécutif du district de Tempane, Mbilla Joseph, a confirmé l'attaque. Il a indiqué que des équipes de sécurité conjointes ont été déployées pour ouvrir une enquête et retrouver les auteurs de cette agression.

Cette attaque soulève de vives inquiétudes sur la sécurité aux frontières nord-est du Ghana, déjà confrontées à des défis croissants liés à la criminalité transfrontalière et aux mouvements de groupes armés dans la région du Sahel.

