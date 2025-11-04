Gambie: Le Président Barrow promet une campagne bien organisée et financée pour sa réélection à la présidence en 2026

Le rassemblement politique du Parti Populaire National (NPP) à Sukuta démontre l'enthousiasme du parti pour la réélection du Président Adama Barrow à la magistrature suprême en 2026. Avec des milliers de partisans rassemblés au meeting, cet évènement a mis en lumière l'engagement du parti pour l'unité et le développement, mettant ainsi un accent particulier sur la construction des infrastructures et l'autonomisation de la jeunesse.

Son Excellence le Président Adama Barrow, secrétaire général et leader du Parti Populaire National (NPP), a promis que la campagne pour sa réélection à la présidence en 2026 sera adéquatement financée et organisée, car des plans ont déjà été mis en place pour l'utilisation de divers matériels et équipements modernes, et ce en vue de mobiliser et galvaniser les supporters de son parti.

Le Président Barrow a assuré les partisans du Parti Populaire National (NPP) que le parti ne lésinera point sur les moyens car des véhicules, des T-shirts, uniformes de campagne, et autres articles de campagne seront déployés afin de garantir la victoire.

Il a insisté que rien ne sera laissé au hasard, dans la mesure où les équipements et outils nécessaires à l'organisation d'une campagne efficace seront disponibles.

Le Président a déclaré que les ministres, les anciens et guides spirituels, et chefs de village participeront tous à la campagne pour sa réélection à la présidence. Il a également mentionné que plusieurs personnalités ont promis d'apporter leur contribution financière à la campagne.

Il a affirmé que même le Ministre de la Justice prendra part à la campagne du Parti Populaire National (NPP) lors de la prochaine élection présidentielle.

Cette approche pourrait indiquer un effort stratégique visant à rassembler de fortes personnalités autour de sa campagne, et ce, dans le but de rassembler et galvaniser les partisans du parti pour sa réélection à la présidence.

Mr Henry Gomez a salué les succès du gouvernement du Président Barrow et a mis un accent sur l'importance du concept de la responsabilisation au sein des institutions gouvernementales.

Mr Gomez a félicité le Président Barrow pour le développement exceptionnel de la Gambie sous son leadership.

Il a précisé que tout manquement ou défaillance structurelle dans les institutions gouvernementales devrait être reproché aux ministres et directeurs, plutôt qu'au président.

Mr Gomez a noté que le Président Barrow a posé de solides fondations pour favoriser le développement national et exhorte les hauts-responsables du gouvernement à exercer leurs fonctions avec diligence et célérité.

Le Dr Ismaila Ceesay, Ministre de l'Information, des Medias et Services de Diffusion, secrétaire général et leader du parti de l'Alliance Citoyenne (Citizens Alliance), a mis en doute la crédibilité des partis d'opposition de la Gambie. Il a affirmé que les partis d'opposition n'ont élaboré aucune politique ou programme de développement, car ils ne sont motivés que par le désir de pouvoir, de richesses et de privilèges.

