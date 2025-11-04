Madagascar: Forces armées - Réunion préparatoire en vue des assises militaires

Les hauts responsables des Forces armées sont en réunion depuis hier au Cercle Mess de Soanierana. Il s'agit d'une étape préparatoire aux prochaines assises militaires annoncées par le ministère des Forces armées. Selon le ministre, le général Ely Razafitombo, ces rencontres visent à définir les thèmes qui seront abordés ainsi que le calendrier des assises. Il s'est exprimé hier en marge de la cérémonie de levée des couleurs au siège du ministère à Ampahibe.

Ces assises se tiennent seize ans après l'organisation des premières assises militaires en 2009. À l'époque, comme aujourd'hui, le pays traversait une crise politique ayant fragilisé l'unité et la cohésion au sein des Forces armées. Ce rendez-vous est ainsi présenté comme un moment de « carte sur table », destiné à aborder les questions internes, à renforcer le dialogue et à consolider les rangs. Dans son discours, le ministre a de nouveau insisté sur la nécessité de préserver la cohésion de la Grande Muette.

Concept de défense

En parallèle de ces travaux, des ateliers seront également organisés pour mettre à jour le concept de défense de l'armée malgache. Selon les précisions du ministre il y a quelques jours, cette mise à jour s'étendra sur deux ans. Elle doit permettre de redéfinir les orientations doctrinales de la défense nationale, en tenant compte des évolutions institutionnelles et des objectifs fixés par l'État.

« Ce concept de défense constitue le cadre stratégique qui précise la mission première de l'armée : la protection de la Nation et de sa souveraineté, ainsi que la manière dont cette mission doit être assurée, aussi bien en temps normal qu'en période de tension », a expliqué une source militaire hier.

Cette révision entrant dans le cadre de la restructuration de l'armée est, d'après les précisions, une étape essentielle pour garantir que les Forces armées soient en adéquation avec les exigences actuelles de stabilité et de sécurité. L'ensemble du processus vise ainsi à renforcer l'efficacité de l'institution militaire et à resserrer les liens entre ses composantes, dans un contexte jugé sensible pour le pays. Les conclusions de la réunion préparatoire devraient permettre de finaliser l'organisation des assises, qui se veulent un moment fort pour l'armée et pour l'avenir de son fonctionnement interne.