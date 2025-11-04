Madagascar: Judo - Mondiaux des vétérans - Vital et Sanda finissent septième

Première journée sans podium. Deux expatriés de la diaspora malgache de judo ont été en lice hier lors de la journée inaugurale du championnat du monde à Paris. Ils en ont terminé septième chacun.

Engagé dans la catégorie des -66 kg M1, entre 30 et 34 ans, Vital Christian Georges, âgé de 31 ans, a disputé en tout cinq combats et a enregistré trois victoires et deux défaites. Vital échoue à son deuxième combat du repêchage, éliminé par ippon par le Russe Ivanov Dmitri. Au premier combat du repêchage, il a battu le Brésilien Rossi Renan. En phase de poules, Vital a défait le Français Del Grande Gauthier, puis le Polonais Klimas Andrzej, avant de s'incliner devant le Turc Sahin Bekir.

Dans la catégorie des -60 kg M2, entre 35 et 39 ans, Sandaniaina Andrianjakavelo, 35 ans, a ravi quant à lui deux victoires en quatre combats. Il échoue lui aussi au deuxième combat du repêchage, battu par le Brésilien Remendios Thiago après sa victoire à son premier combat du repêchage contre le Français Saing Rythy. En phase de groupes, Sanda a défait d'entrée l'Italien Barretta Vincenzo avant de se plier devant le Géorgien Naskidashvili Giorgi.

Au total, cinq expatriés représentent Madagascar à ce championnat du monde vétérans à Paris. Le troisième, Lalatiana Ralevazaha, engagé dans la catégorie M3 -73 kg, fera son entrée en lice ce mardi.