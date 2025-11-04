Tunisie: Tourisme - L'hébergement alternatif à Kairouan, un levier stratégique sous-exploité

TUNIS/Tunisie — Les anciennes maisons d'hôte de Kairouan, à l'image de Dar Hassine Allani, constituent aujourd'hui un véritable pont entre passé et présent.

Ces demeures au charme ancestral se transforment en musées vivants où l'histoire, la culture et le patrimoine kairouanais se côtoient dans chaque détail.

Selon le délégué régional du tourisme à Kairouan, Mourad Alouini, la ville connaît un engouement croissant pour ce type d'hébergement, traduisant la volonté des visiteurs de vivre une expérience touristique authentique, en immersion dans la culture locale.

D'après lui, le ministère du Tourisme a intégré le développement des maisons d'hôte dans sa stratégie nationale, avec l'ouverture en 2025 de deux nouveaux logements familiaux, et quatre autres prévus, d'ici la fin de l'année 2025, dont trois résidences d'accueil.

L'année 2026 verra, elle aussi, la création de plusieurs établissements actuellement en cours de réalisation, a-t-il indiqué.

Selon le délégué régional du tourisme, cette orientation s'inscrit dans une politique de diversification de l'offre touristique, misant sur la valorisation du patrimoine religieux, architectural et culturel de Kairouan, berceau des conquêtes musulmanes au Grand Maghreb, et offrant une alternative aux hôtels traditionnels.

Dans ce contexte, il a fait savoir qu'une quinzaine d'investisseurs ont déjà déposé des demandes pour ouvrir des maisons d'hôtes et des hébergements ruraux, un segment touristique de plus en plus recherché par les visiteurs tunisiens et étrangers.

Les maisons d'hôtes, qui s'inscrivent dans une tendance mondiale du tourisme alternatif, permettent aux visiteurs de vivre au coeur du tissu urbain ancien, de partager le rythme de la vie kairouanaise et de découvrir l'âme d'une ville inscrite dans les annales de la mémoire nationale.

Dar Hassine Allani, une maison d'hôte devenue musée vivant

Parmi les demeures les plus emblématiques de Kairouan, Dar Hassine Allani qui occupe une place particulière. Considérée comme l'une des plus anciennes maisons d'hôte de la région, elle s'apparente aujourd'hui à un musée vivant qui incarne l'authenticité et l'âme de la cité aghlabide.

Sa structure arabo-musulmane, datant du XVIIIe siècle, a été minutieusement préservée, tout comme le mobilier et les objets originaux de l'époque.

Cette maison est bien plus qu'un simple lieu d'hébergement, explique Fatiha Khadhraoui, responsable de la demeure.

Elle représente une véritable fenêtre ouverte sur la culture populaire locale, qui transporte le visiteur dans le temps, entre traditions, parfums et architecture ancienne, a-t-elle dit.

Ici, les visiteurs découvrent les arts et métiers caractéristiques de la région : le tapis kairouanais, les objets en cuivre, la céramique... autant de savoir-faire qui ont fait la réputation de Kairouan à travers les siècles.

La visite permet également de comprendre des pratiques ancestrales comme la collecte de l'eau du majel (réservoir traditionnel), ou encore la conservation des aliments dans les caves souterraines aménagés à cette fin, où les provisions pouvaient durer toute une année.