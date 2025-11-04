Madagascar: Santé publique - Des centres de santé adaptés aux jeunes

Transformer les centres de santé en Centres de Santé Amis des Jeunes (CSAJ), capables de répondre pleinement aux besoins spécifiques des jeunes en matière de santé. Tel est l'objectif de la formation spécialisée de quatre-vingt-six professionnels de santé dans la région de Vatovavy, axée sur la prise en charge de la santé des adolescents et des jeunes.

Ces professionnels seront désormais en mesure de proposer des services adaptés en santé sexuelle et reproductive. Les CSAJ sont des structures pensées pour répondre aux besoins des adolescents et des jeunes, en particulier à Madagascar. Ils offrent des services de santé de la reproduction, de sensibilisation et de prévention (grossesses précoces, IST/VIH), ainsi qu'un accompagnement global favorisant un accès équitable et sans discrimination. Ces centres peuvent également intégrer des activités de loisirs, de formation professionnelle et de soutien social.

« Les jeunes doivent être accompagnés avant d'adopter une méthode de planning familial adaptée à leur situation », explique Andréa Miamintsoa, sage-femme. Selon les statistiques, dix femmes meurent chaque jour à Madagascar lors de l'accouchement, dont trois sont des adolescentes.

Cette initiative résulte d'une collaboration étroite entre le ministère de la Santé publique et l'Unicef, qui souligne la nécessité de renforcer les services de santé adaptés aux jeunes générations.