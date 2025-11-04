Madagascar: Autoroute - Les travaux avancent à Anjozorobe

La construction de l'autoroute reliant Antananarivo à Toamasina progresse activement. Les travaux de terrassement se poursuivent jusqu'à Mangamila, dans le district d'Anjozorobe, ont indiqué hier les agents en charge de ce chantier.

Sur la portion déjà goudronnée, longue d'environ 12 km, des aménagements spécifiques sont en cours pour la mise en place de la séparation de voies, un dispositif essentiel pour améliorer la sécurité et fluidifier la circulation. Ces installations visent à faciliter le passage des véhicules et à réduire les risques d'accidents.

Lors de la passation de service avec son prédécesseur, le ministre des Travaux publics, Henri Jacob Razafindrianarivo, a réaffirmé la poursuite des travaux de construction de cette autoroute.

Cependant, certains observateurs restent sceptiques quant à l'efficacité des mesures déjà mises en place. « Ces îlots de séparation ne suffiront pas à protéger complètement contre les accidents. Ils ne sont pas adaptés à une autoroute où les véhicules circulent à grande vitesse : il reste possible de se retrouver de l'autre côté de la route malgré ces petits îlots », déplore Michel, un transporteur.

Des automobilistes partagent également cette inquiétude, soulignant que certains problèmes de cette autoroute n'ont pas encore été corrigés et peuvent provoquer des accidents graves si des mesures supplémentaires ne sont pas prises.