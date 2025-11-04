Madagascar: Beachvolley - Zone 7 Tour 2 - Andry et Momi se hissent sur le podium

Médaillées de bronze. L'équipe malgache formée par Holiarisoa Ravontseheno Andriamihasoa et Andreas Momi Ramanintsy termine troisième au Tour 2 de la coupe de la zone 7 CAVB (Confédération Africaine de Volleyball) de beachvolley. La compétition zonale s'est déroulée sur la plage d'Itsandra Mdjini à Moroni aux Comores du 29 novembre au 2 décembre.

Pour le match de classement, la paire malgache a battu les Seychelloises Richard Petra et Lutra Elisabeth 2 sets à 1, s'adjugeant ainsi la médaille de bronze. En demi-finale, samedi, Andry et Momi ont été battues 0-2 (10/21, 9/21) par une autre équipe des Seychelles, Adeline Angélique et Nourrice Hilary, qui ont ensuite remporté le trophée féminin.

En phase de poules, la formation de la Grande Île a enregistré une victoire et deux défaites. Les filles ont perdu d'entrée vendredi contre les mêmes Seychelloises Adeline et Nourrice 0-2 (14/21 10/21). Le samedi, Andry et Momi ont défait Richard Petra et Lutra Elisabeth des Seychelles 2-1 (20/22 21/9 15/6), puis se sont inclinées devant l'équipe de la Réunion composée de Darrieux et Valérie (0-2 12/21 15/21).

Cinq pays ont été représentés, en l'occurrence les Comores, Madagascar, la Réunion, Maurice et les Seychelles. En novembre 2024, Andry et Momi terminaient vice-championnes à la coupe de la zone 7 à Mahajanga. Cette année, à la Réunion, elles étaient classées troisièmes après leur victoire au match de classement contre les Mahoraises.