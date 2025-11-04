Madagascar: Rugby - Premiers pourparlers entre Malagasy Rugby et les Makis 2012

4 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Le dialogue s'amorce entre Malagasy Rugby et les anciennes gloires de la sélection nationale. Les Makis de 2012 ont été reçus par la fédération au stade Makis d'Andohatapenaka pour évoquer leurs doléances.

Le climat semble s'apaiser entre Malagasy Rugby et les ex-Makis de 2012 par rapport à l'événement de dimanche. Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, et le secrétaire général de la fédération, Herivelo Andriamanga, ont reçu les représentants de cette génération dorée du rugby malgache.

Conduits par Benjaniaina Mandimby Rakotoarivelo, les anciens internationaux ont exposé leurs difficultés et plaidé pour une meilleure reconnaissance de leurs contributions passées.

« Cela fait plus de treize ans que nous n'avons rien obtenu de Malagasy Rugby alors que nous avons beaucoup fait pour le rugby et pour la nation », a-t-il déclaré.

Marcel Rakotomalala a assuré avoir entendu leurs revendications. « Rien n'est encore décidé, mais nous nous retrouverons vendredi prochain à 16 heures pour poursuivre les échanges et trouver ensemble une issue constructive », a-t-il indiqué.

