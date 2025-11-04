Afrique: Concours - Madagascar décroche l'or au First Global Challenge 2025

Une fierté nationale ! La Team Madagascar a hissé haut le drapeau malgache à Panama en remportant la médaille d'or dans la catégorie Courageous Achievement du First Global Challenge 2025, une compétition internationale de robotique réunissant de jeunes talents venus du monde entier. Ce triomphe illustre la détermination et l'esprit d'équipe d'une jeunesse malgache qui refuse d'abandonner, quelles que soient les difficultés.

L'équipe est composée de Barisoa (capitaine), Nathan, Nomena, Hanniel et Sylvio, accompagnés des mentors Ando Razafiaritsara et Tahiry Hardy, ainsi que de Liana Razafindrazay, vice-présidente de STEM For Good. Cependant, faute de moyens financiers suffisants, Sylvio et le mentor Tahiry Hardy n'ont malheureusement pas pu se rendre à Panama, bien qu'ils aient activement contribué à la préparation du projet depuis Madagascar.

Après dix mois de préparation intense, le parcours de la Team Madagascar fut jalonné d'épreuves : manque de financement, coupures d'électricité, perte de billets d'avion, retards de soutien et contraintes scolaires pour ces lycéens de terminale. Malgré tout, leur courage, discipline et solidarité leur ont permis de se hisser jusqu'au podium mondial.

Le Team Manager, Ando Razafiaritsara, confie que cette aventure fut l'une des plus marquantes de sa vie, un mélange de stress, de joie et de dépassement de soi. Pour accompagner les jeunes, divers coachs et formateurs ont prêté main-forte: spécialistes en leadership, en confiance en soi, en préparation physique, ainsi qu'en slam et en techniques robotiques.

Le plus grand obstacle fut sans conteste le financement. Plusieurs sponsors et soutiens se sont désistés à la suite des troubles économiques de septembre 2025, compliquant le départ de l'équipe. Mais la solidarité nationale a triomphé : parents, mentors, mécènes et citoyens ont uni leurs forces pour que Madagascar soit dignement représentée.