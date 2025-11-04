Madagascar: Katsepy - Dix corps en décomposition retrouvés sur la plage

Découverte tragique hier à Katsepy. Dix cadavres de nationalité étrangère ont été découverts sur la plage d'Ambanjambe, dans le fokontany d'Antrema, commune rurale de Katsepy, située dans le district de Mitsinjo, hier en début d'après-midi.

La première découverte a permis de retrouver neuf corps, dont six femmes. Les deux passeports retrouvés sur les autres corps de sexe masculin indiquaient que les victimes étaient de nationalité somalienne.

Après l'intervention de la direction de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) de Mahajanga, dirigée par le directeur régional sur place, un dixième cadavre a été repêché par l'équipage du Centre de surveillance de la pêche de Mahajanga, au milieu de la mer vers 16 h, une heure après son départ de Mahajanga.

« Nous avons contacté le Centre de surveillance de la pêche (CSP) afin de mobiliser des renforts sur le lieu de la découverte. Nous avons fourni 1 000 litres de gasoil pour le bateau rapide Atsantsa dépêché sur place », a déclaré le responsable de l'APMF.

Une pléthore d'autorités venues de Mahajanga a été dépêchée sur place hier après-midi.

Le directeur régional et le responsable des opérations de recherche et de sauvetage de l'APMF étaient accompagnés des autorités compétentes, dont la direction de la Santé, la commune urbaine de Mahajanga, ainsi que la Gendarmerie nationale, la police judiciaire et la brigade portuaire. Un représentant du vice-consul des Comores faisait également partie de la délégation.

D'après l'APMF de Mahajanga, cette descente sur place visait à rechercher d'éventuels survivants portant des gilets de sauvetage autour de la zone de l'accident. L'endroit exact du naufrage reste encore un mystère pour les sauveteurs.

Selon le médecin légiste du BMH, les corps étaient déjà en état de décomposition et méconnaissables. Ils auraient flotté depuis plus de deux jours dans la mer.

Cette triste découverte a provoqué une certaine panique parmi la population, qui a cru que les corps retrouvés pouvaient être ceux portés disparus depuis le mois de juin à bord du bateau AW. Mais les passeports récupérés sur place ont confirmé la nationalité somalienne.

Pour rappel, le bateau AW, battant pavillon majungais, avait disparu il y a plus de quatre mois après son départ du port de Mahajanga, en juin, à destination de Mayotte, avec vingt-neuf passagers à son bord.