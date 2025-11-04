Madagascar: Région Diana - Les employés de Sucoma dénoncent des salaires partiels

4 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Raheriniaina

Une vive tension règne depuis plusieurs jours au sein de l'usine de production de sucre Sucoma Ambilobe, où les employés ont déclenché une grève pour protester contre le paiement incomplet de leurs salaires.

Selon les témoignages recueillis sur place, les ouvriers affirment ne plus percevoir la totalité de leur rémunération depuis trois mois. Certains ont dénoncé des retenues injustifiées, d'autres ont évoqué les comportements inappropriés de certains cadres chinois et malgaches au sein de l'entreprise, ainsi que les abus de pouvoir.

Face à ce qu'ils qualifient d'injustice sociale, ils ont décidé de cesser toute activité depuis vendredi dernier jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites. Cependant, des affrontements ont eu lieu entre des individus non identifiés et les cadres, provoquant des casses de meubles dans leurs bureaux.

Face à la situation, la ministre du Travail et de l'Emploi, Soatiana Bety Léonne Florent, s'est rendue directement sur place pour trouver une solution avec les parties concernées, car auparavant, l'OMC d'Ambilobe était déjà intervenue en raison des troubles et bagarres qui avaient endommagé des mobiliers dans les bureaux des cadres, mais cela n'avait pas permis de résoudre le problème.

Lors d'une assemblée publique réunissant l'ensemble des employés en présence de la ministre et des autorités locales, les travailleurs ont exprimé leurs mécontentements, dénonçant les injustices, pressions et traitements abusifs dont ils se disent victimes de la part de leurs employeurs.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

