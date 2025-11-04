Madagascar: Sambava - Une foule en colère charcute six suspects

Trois personnes sont décédées et trois autres hospitalisées à la suite d'une vindicte populaire survenue hier dans le fokontany Antanifotsy I, commune de Sambava.

Les faits font suite au vol de deux boeufs dans le secteur d'Ampisasahanala. L'éleveur concerné, alerté par la disparition de ses bêtes, a mobilisé les habitants du quartier pour traquer les auteurs présumés.

Non loin de là, deux individus ont été surpris en train de dépecer les animaux volés. Pris en flagrant délit, ils ont été charcutés par le fokonolona avant de révéler l'identité de leurs complices présumés, retranchés à Nosibe. Tous deux ont été transportés à l'hôpital par les forces de l'ordre. L'un est décédé à 12h05.

Une foule nombreuse s'est ensuite rendue à Nosibe, où les quatre autres suspects ont été, à leur tour, lynchés. L'un est mort sur le coup. Les trois autres ont été évacués vers l'hôpital de Besopaka, mais l'un d'eux n'a pas survécu à ses blessures.

Les vols de zébus se multiplient dans les périphéries de Sambava. Les bêtes sont souvent abattues sur place et leur viande vendue aussitôt, ce qui provoque le ras-le-bol des habitants.