Madagascar: Mitsinjo Betanimena - La porte de la commune clouée

La population de la commune rurale de Mitsinjo Betanimena a contesté les résultats des élections municipales du 11 décembre 2024.

Elle profite de la situation actuelle pour dénoncer des dysfonctionnements et des zones d'ombre autour de la réélection de l'actuel maire, Larry Robert. Une manifestation s'est tenue dans les rues de Toliara pour dénoncer les diverses irrégularités lors des dernières élections des maires.

Selon les explications d'un porte-parole lors de la manifestation, le candidat Nandrasana Augustin Joseph, dit « Pecto », est élu. « La SRMV (Section de recensement du matériel de vote) de Toliara II a sorti les chiffres suivants : 2089 voix pour le candidat Nandrasana Augustin Joseph et 2033 pour le candidat Larry Robert. Les résultats émanant de la CENI ont été miraculeusement changés car « Pecto » aurait obtenu 2103 voix contre 2107 pour son principal adversaire », dénonce-t-il.

34 blancs et 50 nuls ont été enregistrés par la SRMV, tandis que la CENI a sorti neuf blancs et 18 nuls. « Ce qui a changé les chiffres », clament encore les manifestants. Dans leur colère, ils ont barricadé les portes et fenêtres du bureau de la commune, qui accueille notamment le bureau régional de l'Atsimo Andrefana, l'hôpital Manara-penitra et les locaux de la lutte antiacridienne.