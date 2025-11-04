Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'Nous voulons faire du secteur minier un modèle de bonne gouvernance'

Diamniadio — Le Sénégal compte faire de son secteur minier "un modèle de bonne gouvernance", en faisant en sorte que les investissements et les retombées de l'activité minière soient placés "sous le sceau de la transparence, de la redevabilité et de la responsabilité", a déclaré, mardi, le chef de l'Etat.

Bassirou Diomaye Faye a réitéré la volonté des pouvoirs publics sénégalais de "faire du secteur minier un modèle de bonne gouvernance où chaque contrat, chaque investissement, chaque retombée, est placé sous le sceau de la transparence, de la redevabilité et de la responsabilité".

"C'est dans cette optique que l'Etat a engagé une révision du code minier avec pour objectif d'instaurer une fiscalité plus équitable, adaptée aux réalités du secteur et de garantir une distribution plus juste des richesses issues de l'exploitation minière", a-t-il indiqué.

Il présidait la cérémonie d'ouverture du 8e Salon international des mines du Sénégal, qui porte sur le thème "Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le président de la République, "cette réforme ambitieuse répond à une exigence morale et républicaine", consistant à faire du secteur minier "un pilier du développement durable, de la cohésion sociale et de la confiance entre l'Etat, les investisseurs et les citoyens".

Il estime que "la pleine réussite" de l'ambition de souveraineté économique du Sénégal repose également sur l'engagement responsable et éthique des opérateurs miniers.

"Le développement minier n'a de sens que s'il s'accompagne d'une conscience environnementale, d'une responsabilité sociale et d'un respect strict des lois de la République", a-t-il relevé.

Il s'est réjoui de l'organisation de ce salon confirmant, selon lui, "la place du Sénégal comme pôle régional d'expertise et d'innovation dans les industries minières".