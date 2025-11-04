Sénégal: Bassin de l'Anambé - Des femmes d'une coopérative s'attendent à de fortes production de riz

4 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Des femmes du département de Vélingara (sud) membres de la coopérative agro-pastorale "Fewndaré" s'attendent à des récoltes abondantes cette saison dans les vallées du bassin de l'Anambé, a appris l'APS de la présidente Ramatoulaye Baldé de ladite coopérative.

"Cette année, dans nos vallées, les femmes ont beaucoup produit. Pour ma part, j'ai déjà récolté plus de 15 tonnes de riz, et il me reste des périmètres à récolter. Nous espérons que les femmes vont dépasser 100 tonnes", a-t-elle déclaré.

Ramatoulaye Baldé s'exprimait en marge d'un atelier de partage du programme d'autonomisation économique des femmes dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage.

La rencontre s'est tenue, ce mardi, à l'auditorium du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, situé dans l'enceinte des sphères ministérielles, à Diamniadio, dans le département de Rufisque.

Elle a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, en présence de plusieurs femmes productrices de riz venues des régions et de divers acteurs et partenaires.

Au cours de l'atelier, la présidente de la coopérative "Fewndaré" a notamment soulevé le manque de matériels agricoles, mais surtout les difficultés liées à l'écoulement de leurs fortes productions.

"Nous sommes très engagées dans la production du riz dans la vallée, mais nous voulons être accompagnées en matériels agricoles. Il nous faut davantage de tracteurs, de moissonneuses batteuses, des motoculteurs, etc.", a-t-elle souligné.

Elle a également invité l'Etat à leur faciliter l'accès aux marchés et la participation aux foires agricoles, afin de surmonter les difficultés d'écoulement de leurs fortes productions.

Ramatoulaye Baldé a dans le même temps sollicité auprès des pouvoirs publics un accès accru aux financements pour davantage augmenter leurs productions.

