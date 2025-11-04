Sénégal: L'ANACIM démarre le processus de renouvellement du certificat d'aérodrome de l'AIBD

Dakar — L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce avoir démarré lundi le processus de renouvellement du certificat d'aérodrome de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, pour s'assurer de sa conformité aux Règlements aéronautiques du Sénégal (RAS).

"La certification des aérodromes est un processus qui permet à l'Autorité de l'aviation civile, l'ANACIM, de s'assurer que les aérodromes recevant des vols internationaux répondent aux spécifications nationales contenues dans les Règlements aéronautiques du Sénégal (RAS)", rapporte un communiqué transmis à l'APS.

Selon le document, cet audit est également "une exigence" de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le dernier certificat de l'AIBD remontant au 30 décembre 2022 pour une validité de 3 ans.

"Conformément aux exigences du processus de certification des aérodromes, le renouvellement du certificat doit être entamé six mois avant la fin de validité du certificat en cours", mentionne l'autorité de l'aviation civile au Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle explique que c'est dans ce cadre que la demande formelle de renouvellement présentée en juillet dernier par l'exploitant, à savoir LAS (Limak-Aibd-Summa), a été examinée par l'ANACIM avant le début de la phase de vérification, ce lundi, sur le site.

Cette étape est importante, car elle va permettre de vérifier sur le terrain "la mise en oeuvre effective des procédures opérationnelles, du système de gestion de la sécurité (SGS), la mise à jour du manuel d'aérodrome, le fonctionnement des infrastructures ainsi que la qualité des services techniques et opérationnels assurant la sécurité des vols", renseigne le communiqué.

Au cours de la cérémonie de lancement, le secrétaire général de l'ANACIM, Mamina Kamara, a exhorté à une implication de toutes les parties prenantes, dont LAS, pour la réussite de cettee mission.

Il a aussi cité l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, la Haute Autorité des aéroports du Sénégal (HAAS) (ASECNA) HAAS, 2AS ( AIBD Assistance Services), AIBD SA, la société anonyme de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass, mais aussi les forces de défense et de sécurité et les prestataires et partenaires techniques.

Le secrétaire général de LAS, Mamadou Diagne, a pour sa part souligné l'importance de cet audit qui n'est pas "une simple formalité administrative".

"Il représente [un] engagement envers la sécurité, la sureté et l'excellence dans les opérations aéroportuaires. Mais aussi leur volonté de respecter les normes en vigueur et d'offrir des services fiables et efficaces à tous les usagers", a-t-il assuré.

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à travers l'Unité régionale de supervision de la sécurité et de la sureté de l'aviation civile (URSAC), a mis à la disposition de l'équipe de certification de l'ANACIM deux inspecteurs venus du Mali et du Burkina Faso.

L'Autorité de l'Aviation civile du Burundi a également mis à la disposition de l'ANACIM un inspecteur stagiaire qui va intégrer le groupe pour sa formation en cours d'emploi, signale-t-on dans le communiqué.