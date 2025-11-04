Sénégal: FVR - Le DRS de Diourbel appelle à la destruction des gîtes larvaires de moustiques

Diourbel — Le directeur régional de la Santé (DRS) de Diourbel (centre), docteur Mamadou Dieng, a insisté mardi sur la nécessité de mobiliser les collectivités territoriales pour accompagner le service d'hygiène en produits phytosanitaires, en vue de mener des opérations de saupoudrage destinées à éliminer les gîtes larvaires.

Intervenant lors d'une réunion de présentation et d'élaboration d'un plan d'action régional de prévention de la fièvre de la vallée du Rift, docteur Dieng a insisté sur l'importance de la mobilisation de tous les services techniques pour prévenir la propagation de cette maladie.

Il a invité les collectivités territoriales à mettre à la disposition du service d'hygiène les produits nécessaires à la désinsectisation, tout en appelant les populations à dormir sous moustiquaires imprégnées afin d'éviter les piqûres de moustiques vecteurs.

Le directeur régional de la santé a également exhorté les organisations communautaires à se mobiliser, à travers des investissements humains, pour nettoyer les quartiers et améliorer le cadre de vie dans ce contexte post-hivernal.

Le gouverneur de la région, Ibrahima Fall, a pour sa part recommandé aux guides religieux d'intégrer, dans leurs prêches et homélies, des messages de sensibilisation sur les mesures préventives à adopter.

Il a aussi demandé l'implication des professionnels des médias dans la sensibilisation des populations.

La région de Diourbel n'a enregistré, à ce jour, aucun cas humain de fièvre de la vallée du Rift chez les humains.

Seule la population animale est touchée, et les prélèvements effectués sur les cas contacts sont revenus négatifs, selon les autorités sanitaires.

La fièvre de la Vallée du Rift est une maladie virale aiguë qui touche principalement les animaux mais peut aussi se transmettre à l'homme.

La maladie se propage principalement par la piqûre de moustiques infectés, surtout après des périodes de fortes pluies qui favorisent leur prolifération.

Elle se transmet aussi par le contact direct avec des animaux infectés (bovins, ovins, caprins), notamment lors de l'abattage ou de la manipulation de viande et de sang contaminés.