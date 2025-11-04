Sénégal: Iba Der Thiam, promoteur de 'l'École nouvelle', selon un historien

Dakar — Le professeur Iba Der Thiam, ancien ministre de l'Education nationale, va rester dans l'histoire comme l'initiateur de la "Journée du parrain" que les établissements scolaires commémorent tous les 26 mars, en souvenir de la personne dont ils portent le nom, a souligné Oumar Guèye, professeur en Histoire moderne et contemporaine à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar.

"C'était une initiative nationaliste et patriotique qui consistait à baptiser/débaptiser des écoles et institutions pour leur donner de noms africains et sénégalais, choisis selon les localités, symboliques aux plans historique, politique et religieux", a précisé le professeur Guèye dans une note parvenue à l'APS.

Il a cité le lycée Van Vollenhoven, du nom de l'ancien gouverneur général de l'Afrique occidentale française au Sénégal, devenu le lycée Lamine Guèye.

Le lycée Faidherbe de Saint-Louis porte désormais le nom de l'ancien marabout et résistant Cheikh Omar Foutiyou Tall, le lycée Gaston Berger de Kaolack étant baptisé du nom de Valdiodio Ndiaye, un ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Il en fut ainsi presque partout dans le pays", a rappelé Oumar Guèye dans cette tribune à travers laquelle il rend hommage à Iba Der Thiam, décédé le 31 octobre 2020, à l'âge de 83 ans.

Il a loué la dimension exceptionnelle de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, grand intellectuel, responsable syndical, historien de renommée mondiale. Iba Der Thiam, panafricain convaincu, était aussi connu pour l'immensité de son savoir.

"Pour un pays, voire un monde en quête de repères", il "avait montré l'exemple avec ce parrainage dont une journée dédiée avait été intégrée dans le calendrier scolaire et partout célébrée dans une ferveur populaire", a indiqué l'enseignant-chercheur à l'UCAD.

Il estime que cet exemple devrait inspirer, au moment où certaines rues de quartiers des villes africaines portent encore des "numéros" comme à la Médina à Dakar.

Même s'il se montre "fortement" admiratif du parcours de M. Thiam, il considère néanmoins que la réalité de l'école sénégalaise était durement marquée par la politique d'ajustement structurel des années 1980, période correspondant à son passage au ministère de l'Education nationale.

Le Sénégal, à l'instar de la plupart des pays africains, était sous l'emprise des politiques inspirées des institutions de Breton Woods, le FMI et la Banque mondiale, qui leur imposaient des restrictions budgétaires et des mesures d'austérité.

Ces mesures d'austérité concernaient les secteurs dits non-productifs, notamment la santé et l'éducation, secteurs considérés comme budgétivores.

"Pour l'École sénégalaise, ces nouvelles politiques se traduisaient donc par des mesures drastiques telles que la suppression des internats dans les écoles, l'introduction des classes à double-flux et toute une série de mesures prises dans le cadre du concept de l'École nouvelle aussi appelée École poubelle par ses détracteurs".

"Au même moment, poursuit Omar Guèye, les enseignants avaient mis sur la table, pour leur application, les conclusions des États-généraux de l'éducation de 1981".

A l'en croire, le passage d'Iba Der au ministère de l'Éducation nationale fut un moment de turbulence avec ses camarades syndicalistes, enseignants en particulier, avec qui il avait partagé des épreuves de lutte politique et corporatiste.

"Les contradictions étaient devenues plus aiguës du fait que le mouvement syndical était infiltré par des courants politiques, et donc reflétait les luttes d'influence de toutes sortes, entre autres la compétition entre partis politiques, des querelles idéologiques et des rivalités de personnes. Depuis lors, explique Omar Guèye, l'École [...] était devenue un terrain d'affrontement des tendances politiques au sein des syndicats qui se disputaient son contrôle".

Il reconnait toutefois qu'Iba Der Thiam a été au coeur de toutes les mutations visant à démocratiser le système éducatif et ayant permis aux enseignants de bénéficier de certains avantages, dont beaucoup perdurent encore.