Maroc: Abdul Wahab Teffaha - Le pays, un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement aéronautique mondiale

4 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Royaume du Maroc a su mettre en place une base industrielle solide dans le domaine de l'aéronautique pour jouer un rôle clé dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, a relevé, lundi à Rabat, le secrétaire général de l'AACO (Arab Air Carriers' Organization - Organisation des transporteurs aériens arabes).

S'exprimant à l'ouverture de la 58ème Assemblée générale annuelle de l'AACO, tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Teffaha a indiqué que les principaux défis auxquels fait face l'industrie aéronautique à court et moyen termes se résument en deux points essentiels, dont l'élargissement de la base de la chaîne de production, actuellement limitée.

Le second défi, a-t-il poursuivi, réside dans la recherche d'un équilibre entre la poursuite de la croissance de l'industrie du transport aérien et la réduction, voire l'élimination, de son impact environnemental.

Les politiques imposant des charges financières lourdes sans bénéfice environnemental tangible ne sauraient constituer la voie à suivre, a estimé M. Teffaha, appelant plutôt à encourager cette industrie à adopter des outils permettant de réduire son empreinte écologique sans exercer de pression excessive sur sa structure de coûts, rapporte la MAP.

D'après lui, l'avenir de la croissance de cette industrie, ainsi que son rôle et sa capacité à créer des emplois, dépend de la recherche de solutions à ces deux défis.

L'ouverture de l'AG de l'AACO, dont la présidence est assurée par le président-directeur général (PDG) de Royal Air Maroc (RAM), Hamid Addou, s'est déroulée en présence notamment du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et du directeur général de l'Office national des aéroports (ONDA), Adel El Fakir.

Au programme de cette AG, qui réunit plusieurs hauts responsables et experts des secteurs aéronautiques arabes et internationaux, dont les PDG des compagnies membres de l'AACO, des compagnies partenaires et des représentants des principaux constructeurs et fournisseurs, figure une table ronde de haut niveau consacrée aux tendances majeures et aux enjeux qui façonnent l'avenir du transport aérien.

Lire l'article original sur Libération.

