Maroc: Le PDG de la RAM appelle à bâtir un écosystème aérien arabe résilient, responsable et compétitif

Le président-directeur général (PDG) de Royal Air Maroc (RAM), Hamid Addou, a appelé, lundi à Rabat, à unir les efforts pour bâtir un écosystème aérien arabe résilient, responsable et compétitif.

"Dans un contexte en pleine mutation, nous devons poursuivre nos efforts collectifs pour renforcer notre coopération, accroître l'efficacité et bâtir un écosystème aérien résilient, responsable et compétitif, au service de nos économies et de nos citoyens", a dit M. Addou à l'ouverture de la 58ème Assemblée générale annuelle de l'AACO (Arab Air Carriers' Organization - Organisation des transporteurs aériens arabes), tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Addou, qui préside cette AG de l'AACO, a insisté sur la nécessité de consolider les efforts afin de maintenir les compagnies aériennes arabes parmi les acteurs majeurs de la scène mondiale, reconnues pour leur excellence, leur agilité et leur engagement en faveur du progrès.

Il a également fait part de la confiance placée dans le leadership de l'AACO pour poursuivre la défense des intérêts de la communauté aérienne arabe, plaider en faveur des priorités communes, promouvoir les normes les plus élevées en matière de sûreté et de sécurité, faire progresser les politiques environnementales et soutenir le développement du capital humain, pilier essentiel du succès du secteur, rapporte la MAP.

Le PDG de la RAM a relevé que ce sommet annuel de l'aviation arabe est devenu un rendez-vous incontournable pour le secteur et un forum où dirigeants et décideurs se réunissent pour échanger des idées, relever ensemble les défis communs et façonner l'avenir du transport aérien dans le monde arabe. Pour lui, il s'agit d'une plateforme unique pour célébrer les réalisations, approfondir la coopération et définir une vision commune fondée sur l'innovation, la croissance et la durabilité.

"Le Haut Patronage accordé à cette Assemblée générale constitue un symbole fort. Il témoigne de l'importance que le Royaume du Maroc accorde au développement du transport aérien, reconnu comme un levier majeur de croissance économique, de promotion du tourisme et d'échanges culturels, tant dans notre région qu'à travers le monde", a fait valoir M. Addou.

Par ailleurs, il a souligné que, bien que le secteur aérien arabe poursuive son expansion, porté par une forte demande des passagers, la modernisation des flottes et des stratégies de développement ambitieuses, cette dynamique s'accompagne de nouveaux défis, notamment la hausse des coûts d'exploitation, les perturbations des chaînes d'approvisionnement, la transformation technologique et l'exigence croissante de durabilité.

L'ouverture de l'AG de l'AACO s'est déroulée en présence notamment du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, du secrétaire général de l'AACO, Abdul Wahab Teffaha, et du directeur général de l'Office national des aéroports (ONDA), Adel El Fakir.

Au programme de cette AG, qui réunit plusieurs hauts responsables et experts des secteurs aéronautiques arabes et internationaux, dont les PDG des compagnies membres de l'AACO, des compagnies partenaires et des représentants des principaux constructeurs et fournisseurs, figure une table ronde de haut niveau consacrée aux tendances majeures et aux enjeux qui façonnent l'avenir du transport aérien.