Cameroun: Douala - Un préfet menace de sceller le magasin d'une commerçante réticente à ouvrir

La vague de tensions post-électorales continue de secouer Douala, la capitale économique du Cameroun. Alors que des appels à des opérations « ville morte » et des craintes de troubles sociaux incitent de nombreux commerçants à maintenir leurs rideaux baissés, les autorités administratives montent au créneau pour forcer la reprise des activités.

Un incident, filmé et largement relayé, met en lumière cette confrontation entre les impératifs de l'ordre public et la légitime préoccupation des opérateurs économiques. Le préfet du 5ème arrondissement de Douala a été pris sur le vif en train d'adresser une menace administrative directe à une commerçante.

Dans un quartier habituellement très animé, l'autorité administrative, dont la mission est de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des services publics, a sommé la propriétaire d'une boutique de reprendre son activité. « Ouvrez, ou je ferme votre magasin pendant un mois ! », a-t-il lancé, employant un ton d'intimidation qui révèle la pression exercée sur les petits commerçants. Cet ultimatum intervient dans un contexte où la reprise économique est vitale pour le pays, mais où la sécurité des biens n'est pas garantie.

Interrogé sur les raisons de sa réticence, la commerçante a exprimé, devant les caméras, ses craintes légitimes face aux risques de vandalisme et de pillage, fréquents lors des débordements liés aux manifestations et aux tentatives d'immobilisation. Or, le préfet, filmé, a maintenu sa position de fermeté sans fournir la moindre assurance concrète quant à la protection de son commerce.

Ce manque de garantie sécuritaire met en évidence le dilemme auquel sont confrontés les acteurs économiques : obéir à l'ordre administratif au risque de perdre leurs biens, ou protester en fermant et subir des sanctions officielles pouvant aller jusqu'à la suspension de leur activité.