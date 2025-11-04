Cameroun: Douala - Un préfet menace de sceller le magasin d'une commerçante réticente à ouvrir

4 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

La vague de tensions post-électorales continue de secouer Douala, la capitale économique du Cameroun. Alors que des appels à des opérations « ville morte » et des craintes de troubles sociaux incitent de nombreux commerçants à maintenir leurs rideaux baissés, les autorités administratives montent au créneau pour forcer la reprise des activités.

Un incident, filmé et largement relayé, met en lumière cette confrontation entre les impératifs de l'ordre public et la légitime préoccupation des opérateurs économiques. Le préfet du 5ème arrondissement de Douala a été pris sur le vif en train d'adresser une menace administrative directe à une commerçante.

Dans un quartier habituellement très animé, l'autorité administrative, dont la mission est de garantir la sécurité et le bon fonctionnement des services publics, a sommé la propriétaire d'une boutique de reprendre son activité. « Ouvrez, ou je ferme votre magasin pendant un mois ! », a-t-il lancé, employant un ton d'intimidation qui révèle la pression exercée sur les petits commerçants. Cet ultimatum intervient dans un contexte où la reprise économique est vitale pour le pays, mais où la sécurité des biens n'est pas garantie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Interrogé sur les raisons de sa réticence, la commerçante a exprimé, devant les caméras, ses craintes légitimes face aux risques de vandalisme et de pillage, fréquents lors des débordements liés aux manifestations et aux tentatives d'immobilisation. Or, le préfet, filmé, a maintenu sa position de fermeté sans fournir la moindre assurance concrète quant à la protection de son commerce.

Ce manque de garantie sécuritaire met en évidence le dilemme auquel sont confrontés les acteurs économiques : obéir à l'ordre administratif au risque de perdre leurs biens, ou protester en fermant et subir des sanctions officielles pouvant aller jusqu'à la suspension de leur activité.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.