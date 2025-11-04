La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), à travers son Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB), et HEC Paris ont célébré, à Dakar, la remise des certificats du programme « Executive Management Stratégique Bancaire - Niveau 1 » (CEMSTRAT 1). Cette formation, fruit d'un partenariat de plus d'une décennie, vise à renforcer les capacités des dirigeants bancaires face aux mutations de l'économie digitale.

Trente et un cadres et dirigeants du secteur bancaire et financier, issus de neuf pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ont reçu, hier lundi 3 novembre 2025, à Dakar, leur certificat en management stratégique bancaire, à l'issue d'un programme de formation intensif baptisé CEMSTRAT 1.

Conçu conjointement par le Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB) de la BCEAO et l'École des hautes études commerciales de Paris (HEC Paris), ce cursus vise à doter les dirigeants de banques et d'institutions financières des outils nécessaires pour appréhender les défis du numérique et de la transformation stratégique du secteur.

S'adressant aux récipiendaires lors de la cérémonie, le directeur général du COFEB, Mahaman Tahir Hamani, a salué leur engagement et leur réussite. Il a souligné que cette formation illustre la volonté de la BCEAO « d'accompagner l'évolution rapide de l'environnement économique et financier de l'Union » tout en consolidant le leadership des acteurs du système bancaire.

De son côté, Armelle Dufour, directrice des projets stratégiques internationaux à HEC Paris, a rappelé que ce programme « sur mesure » s'inscrit dans une logique de co-construction et d'amélioration continue. Selon elle, « le véritable succès de cette certification résidera dans la mise en pratique des acquis au service du développement et de l'attractivité de la région ».

Le CEMSTRAT 1 s'adresse aux cadres dirigeants, directeurs opérationnels et responsables de départements du secteur bancaire. Il propose une approche holistique du management stratégique et digital, abordant des thématiques telles que la cybersécurité, la transformation numérique, le leadership, la finance stratégique, la blockchain et la conduite du changement.

Les participants ont également travaillé sur des études de cas et présenté des mémoires devant un jury d'experts, illustrant ainsi leur maîtrise des concepts étudiés. « Votre assiduité et votre implication témoignent de votre volonté d'excellence et de votre engagement à servir un management innovant et agile au sein de vos institutions », a affirmé M. Hamani.

À l'issue de cette session, plusieurs recommandations ont été formulées en vue d'enrichir les prochaines éditions du programme. Ce parcours constitue par ailleurs une étape vers le CEMSTRAT 2, dont la validation ouvre la voie au Global Executive Master (GEM) en management d'HEC Paris.

Cette 24e promotion, marquant la treizième année du partenariat entre la BCEAO et HEC Paris, rassemble des participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. Elle symbolise la vitalité de la coopération académique et managériale au sein de l'espace UEMOA, au service de la performance et de l'innovation dans le secteur bancaire africain.