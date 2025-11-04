Sénégal: Souveraineté alimentaire - Mabouba Diagne exhorte les chercheurs à l'audace et à l'innovation

Le ministre de l'Agriculture a présidé, lundi au Pôle de recherches de Hann, l'ouverture de la session 2025 du Comité scientifique et technique de l'ISRA. Dans un discours volontariste, il a appelé la communauté scientifique à questionner les modèles établis et à produire des solutions durables face aux défis climatiques et démographiques.

« J'exhorte nos jeunes chercheurs à nourrir une curiosité insatiable, à oser l'expérimentation et à questionner sans relâche les modèles établis. » Le message est clair, le ton déterminé. Lundi dernier, au Pôle de recherches de Hann, Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, a marqué de son empreinte l'ouverture de la session 2025 du Comité scientifique et technique (CST) de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) qui se tient du 3 au 7 novembre courant.

Face à un parterre de chercheurs, d'experts et de partenaires stratégiques, le ministre a livré un plaidoyer en faveur d'une recherche nationale audacieuse et ancrée dans les réalités du terrain. « Les défis de notre agriculture sont nombreux, complexes et évolutifs. Le chemin vers des systèmes agricoles durables ne pourra être tracé sans une recherche forte », a-t-il martelé.

La recherche au coeur de la souveraineté Dans un contexte marqué par l'urgence climatique et la pression démographique, Mabouba Diagne a souligné le rôle cardinal de la recherche scientifique. « C'est au coeur de nos laboratoires et sur nos stations expérimentales que s'élaborent les variétés adaptées et résilientes », a-t-il insisté, réaffirmant la volonté du chef de l'État de placer la recherche agricole au centre du projet Sénégal 2050.

Le ministre s'est félicité des « avancées majeures » de l'ISRA : sélection variétale sur les céréales et légumineuses, innovations en agroécologie, domestication des fruitiers locaux, variétés tolérantes à la salinité. « La production de vaccins certifiés et la détection rapide des pathogènes constituent un rempart essentiel contre les épizooties », a-t-il ajouté.

Des résultats concrets

Le directeur général de l'ISRA, Moustapha Guèye, a dressé un bilan encourageant, qualifiant 2025 d'« année riche en résultats tangibles ». Parmi les réalisations phares : 166 tonnes de semences de pré-base pour la campagne 2025-2026 et, première au Sénégal, la production locale de semences de pommes de terre certifiées. « Une étape décisive vers l'autonomie semencière nationale », s'est-il réjoui.

Mbaye Sylla Khouma, président du Conseil d'administration de l'ISRA, a salué « la vision du ministère » tout en plaidant pour un renforcement des moyens. Sylvie Lewicki, présidente du Comité scientifique, a insisté sur la nécessité d'une recherche ouverte : « La science doit nourrir la réflexion stratégique et orienter les politiques publiques. » En clôture, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement : « Investir dans la recherche, c'est investir dans la souveraineté et l'avenir de notre Nation. » Le Dr Guèye a promis que l'ISRA demeurerait « un partenaire loyal et mobilisé » au service du développement national.