Afrique: Gouvernance financière continentale - Dakar, épicentre de l'ambition comptable africaine à l'horizon 2027

4 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

Treize ans après sa création dans la capitale sénégalaise, la Fédération panafricaine des experts-comptables (PAFA) y a tenu la 54e session de son Conseil d'administration. Au-delà de l'exercice statutaire, cette rencontre symbolise la maturité stratégique d'une Afrique comptable unifiée, décidée à s'imposer comme un acteur majeur de la gouvernance financière mondiale. Le Sénégal accueillera également la Conférence africaine de la comptabilité (ACOA) en 2027.

En revenant à Dakar, berceau de sa fondation en 2011, la PAFA a voulu conjuguer mémoire et projection. L'organisation, qui fédère 57 ordres professionnels issus de 47 pays, s'impose désormais comme la voix de la profession comptable africaine.

Sa stratégie 2025-2027, adoptée lors de la session, s'articule autour de la devise « Unir, transformer, prospérer ». Ce triptyque traduit une ambition claire : harmoniser les normes, accompagner la transition numérique et renforcer l'influence internationale du continent.

« La crédibilité des états financiers africains détermine la perception du risque-pays et donc la capacité du continent à attirer les capitaux », a rappelé Ben Salah Walid, président de la PAFA. L'unification des normes comptables, premier axe de cette feuille de route, vise à accroître la transparence et la comparabilité des données financières, conditions essentielles à l'attractivité des marchés africains.

Face aux bouleversements induits par l'intelligence artificielle, la blockchain et la data comptable, la Fédération mise sur la formation et la certification pour anticiper les mutations du secteur. Pour Mor Dieng, président de l'ONECCA-Sénégal, le choix de Dakar « consacre la reconnaissance d'un modèle fondé sur la rigueur et la qualité de la formation ». Cette reconnaissance explique aussi la désignation du Sénégal pour accueillir l'ACOA 2027, placée sous le thème « Transformons l'Afrique ensemble ».

Cet événement biennal, rendez-vous phare de la profession, rassemblera plusieurs centaines d'experts, décideurs et investisseurs autour des enjeux de la gouvernance financière, de la durabilité et du numérique.

Une voix africaine dans la normalisation mondiale

Dernier axe de la stratégie : l'affirmation internationale.

La PAFA plaide pour une représentation accrue des experts-comptables africains dans les instances mondiales de normalisation, encore dominées par le Nord. Soutenue par la Banque mondiale, la BAD et l'IFAC, la Fédération revendique une place légitime pour porter la voix d'une Afrique comptable plus influente et souveraine. Hétérogénéité des formations, disparités salariales et fuite des talents demeurent des défis structurels.

Mais la PAFA mise sur la coopération inter-ordres et le partage de compétences pour les surmonter. « L'Afrique n'est plus en périphérie de la gouvernance financière mondiale, elle en devient un acteur à part entière », a résumé Prem Govender, vice-présidente de la Fédération. Rendez-vous est pris pour 2027 : Dakar, capitale africaine du chiffre, incarnera une profession désormais consciente de son rôle dans la refondation des cadres de la gouvernance économique mondiale.

