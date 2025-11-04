Ile Maurice: Priscilla Muthoora Thakoor - «Les marchés de capitaux, levier clé du développement africain»

Lors de la RCE-OECD Roundtable on Banking and Capital Markets in Africa à l'Africa Training Institute, organisée hier par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le Regional Centre for Excellence (RCE) de la Financial Services Commission (FSC), la gouverneure de la Banque de Maurice (BoM), Priscilla Muthoora Thakoor (photo), a lancé un appel fort en faveur d'une intégration accrue des marchés de capitaux africains.

Selon elle, le développement durable du continent passera par une mobilisation beaucoup plus efficace de l'épargne et des investissements de long terme.

«Les banques ne peuvent à elles seules financer les besoins colossaux d'infrastructures, d'éducation ou de santé en Afrique. Les marchés de capitaux doivent devenir un moteur essentiel du développement», a-t-elle affirmé. Citant les estimations de la Banque africaine de développement, la gouverneure a rappelé que le déficit annuel de financement des infrastructures se situe entre USD 68 milliards et 108 milliards.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pourtant, les investisseurs institutionnels africains gèrent aujourd'hui plus de USD 2,1 trillions d'actifs, dont une faible proportion seulement est canalisée vers des projets productifs. «Si des cadres réglementaires adaptés et des instruments d'investissement innovants sont développés, une part importante de ces ressources pourrait être redirigée vers des projets structurants.»

Intégrité et confiance

Priscilla Muthoora Thakoor a également insisté sur la nécessité de renforcer la liquidité et la transparence des marchés domestiques à travers l'intégration régionale, l'harmonisation des régulations et le développement de marchés obligataires profonds. Les technologies émergentes comme la blockchain et les smart contracts pourraient, selon elle, jouer un rôle décisif dans la réduction des coûts de transaction et l'amélioration de la confiance des investisseurs.

Positionnant Maurice comme un acteur stratégique dans ce paysage, la patronne de la BoM a rappelé que le pays «constitue un pont fiable entre les capitaux mondiaux et les opportunités africaines». «Le cadre réglementaire mauricien, notamment en matière de banque numérique et d'actifs virtuels, est cité comme un modèle d'équilibre entre innovation financière et stabilité macroéconomique», a-t-elle ajouté. «La BoM oeuvre à maintenir l'intégrité et la confiance dans le système financier, tout en soutenant un écosystème propice à la finance durable et technologique.»

Pour Priscilla Muthoora Thakoor, le développement des marchés de capitaux ne relève pas d'un simple impératif financier, mais d'un projet collectif de transformation économique. «En mobilisant nos capitaux, nos talents et nos institutions, l'Afrique peut bâtir des marchés financiers profonds, intégrés et inclusifs, capables de soutenir sa croissance et son indépendance économique.»

Pour sa part, le nouveau Chief Executive de la FSC, Désiré Vencatachellum, a mis en lumière la dynamique croissante des marchés de capitaux africains, illustrée par les récentes émissions d'Eurobonds de la Côte d'Ivoire et du Bénin, la cotation réussie de la première obligation verte mauricienne, et les initiatives de financement d'infrastructures menées par Africa50 et l'Africa Finance Corporation. Selon lui, ces avancées concrètes démontrent la capacité des institutions africaines à mobiliser des ressources pour le développement du continent - qu'il s'agisse de routes, d'hôpitaux ou de soutien à l'entrepreneuriat.

La FSC , a-t-il souligné, joue un rôle actif au sein du sous-comité Capital Markets des Committees of Insurance, Securities and Non-banking Financial Authorities (CISNA), qui oeuvre à l'harmonisation des cadres législatifs et réglementaires dans la région. Cette collaboration, a-t-il expliqué, se traduit déjà par l'élaboration de lois types et de mécanismes de suivi pour une meilleure intégration des marchés africains.

Par ailleurs, Désiré Vencatachellum a rappelé la position de Maurice comme centre financier international de référence sur le continent, classé premier en Afrique dans le Global Financial Centres Index. Et d'ajouter que l'annonce du futur établissement de l'African Credit Rating Agency à Maurice illustre la confiance placée dans la robustesse du cadre réglementaire mauricien.

Cafouillage...

L'événement d'hier matin à la Bramer House devait marquer une première : le lancement du rapport OECD Africa Capital Markets, organisé par le RCE en partenariat avec la BoM et la FSC. L'occasion aussi pour la nouvelle gouverneure de la BoM, Priscilla Muthoora Thakoor, et le nouveau Chief Executive de la FSC, Désiré Vencatachellum, de faire leur première apparition publique.

Mais la séance d'ouverture, à laquelle la presse n'a finalement pas eu accès, a semé la confusion. Le discours de la gouverneure a été diffusé plus tard par le service de communication de la BoM, et le rapport officiellement lancé ne sera disponible que le 17 novembre. Un couac de protocole plus qu'autre chose, qui a laissé les journalistes perplexes quant au sens d'une invitation... sans accès.