Ile Maurice: La centrale flottante produira 36 GWh d'électricité

Le Conseil des ministres a approuvé, le vendredi 24 octobre, la mise en oeuvre d'un projet d'énergie solaire flottante au réservoir de Tamarind Falls par la National Thermal Power Corporation Ltd, en Inde, conformément à un accord gouvernement à gouvernement entre Maurice et l'Inde. Cet accord fait suite à la visite d'État effectuée par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, en Inde en septembre.

Le projet comprend le développement d'une centrale solaire flottante de 17,5 MW sur le réservoir de Tamarind Falls et d'un système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de 12 MW. Le projet utilisera environ 27 % de la surface totale du réservoir et sera relié au poste d'Henrietta par une ligne souterraine de 22 kV. Selon l'étude de faisabilité, la centrale solaire flottante devrait produire environ 36 GWh d'électricité par an. Le BESS fournira une puissance constante de 10 MW pendant quatre heures en période de pointe du soir.

Pour rappel, lors d'une visite du site effectué par le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, au début du mois d'octobre, il avait affirmé que ce projet s'inscrit dans le programme national de transition énergétique et témoigne des efforts continus du gouvernement pour promouvoir les énergies vertes et durables. «Maurice progresse dans sa transition vers les énergies renouvelables, conformément à son objectif national d'atteindre 60 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2035.»

Interrogé sur ce projet, Khalil Elahee, expert en énergie et président de la Mauritius Renewable Energy Agency (MARENA), nous a déclaré que ce projet est certes coûteux, mais qu'en revanche il ne nécessite pas l'utilisation de terres. Le projet ne s'annonce donc pas au détriment de la sécurité alimentaire. «Quant au défi structurel, je crois que c'est une opportunité pour nous, Mauriciens, d'apprendre des Indiens en matière de transfert de savoir-faire. C'est un projet ambitieux et les Indiens l'ont fait avec succès, comme les Chinois d'ailleurs. Il faut s'en servir pour que nous finissions par décoller dans ce secteur», a-t-il précisé.

L'énergie solaire flottante consiste à installer des panneaux solaires sur des structures flottantes situées sur des plans d'eau tels que lacs, réservoirs et étangs. Cela permet non seulement d'exploiter les surfaces d'eau inutilisées, mais aussi d'améliorer l'efficacité des panneaux solaires grâce à l'effet rafraîchissant de l'eau. En recouvrant les surfaces d'eau, l'énergie solaire flottante réduit également les pertes par évaporation, préservant ainsi de précieuses ressources en eau.

La première centrale solaire flottante a été installée au Japon en 2007. En Asie du Sud, des projets solaires flottants sont opérationnels en Inde, aux Maldives et au Bangladesh, tandis que le Pakistan et le Sri Lanka en sont aux premiers stades de l'exploration. Les centrales solaires flottantes indiennes constituent un secteur d'énergie renouvelable en plein essor, avec des projets phares comme ceux d'Omkareshwar dans le Madhya Pradesh, de Ramagundam dans le Telangana et de Kayamkulam dans le Kerala. Construits sur des plans d'eau, ces projets sont souvent plus grands que les parcs solaires terrestres et offrent des avantages tels que l'économie de terrain, une meilleure efficacité grâce au refroidissement de l'eau et la réduction de l'évaporation de l'eau.

Comment fonctionnent les panneaux solaires flottants ?

Les panneaux solaires flottants apportent une touche d'originalité à la technologie solaire conventionnelle, s'adaptant parfaitement aux défis et opportunités uniques des environnements aquatiques. Si leurs principes fondamentaux restent identiques à ceux des panneaux solaires traditionnels, leur conception et leur fonctionnement exploitent les avantages du milieu aquatique. Voici comment ces systèmes remarquables produisent de l'énergie renouvelable :

· *Absorption du rayonnement solaire : Les panneaux solaires flottants sont équipés de cellules photovoltaïques avancées qui absorbent efficacement la lumière solaire et la convertissent en énergie utilisable. La réflexion de l'eau augmente souvent la quantité de lumière solaire captée, améliorant ainsi l'efficacité.

· Conversion d'énergie : La lumière solaire absorbée est transformée en courant continu dans les cellules PV. Cette étape reproduit le fonctionnement des panneaux solaires terrestres, mais est optimisée pour des températures de fonctionnement plus basses dues au milieu aquatique.

· Intégration de l'onduleur : Le courant continu circule vers un onduleur, où il est converti en courant alternatif. Cette transformation rend l'énergie compatible avec les réseaux électriques et les systèmes électriques courants.

· Distribution d'énergie : Une fois convertie, l'électricité est distribuée sur les réseaux électriques ou utilisée localement pour alimenter les foyers, les entreprises et les industries, garantissant ainsi une perte d'énergie minimale et une utilité maximale.