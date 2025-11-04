Ile Maurice: Cerebro récompensé par le «World Business Outlook» de Singapour

4 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

L'Agence mauricienne de stratégie de marque et de communication Cerebro a décroché une nouvelle distinction internationale. Elle a été officiellement désignée Best Branding/Communication Consultancy Mauritius 2025 par le prestigieux magazine World Business Outlook de Singapour.

Cette reconnaissance met à l'honneur l'excellence industrielle, le leadership visionnaire et la qualité des stratégies déployées par la firme. Cerebro rejoint ainsi le cercle restreint des entités africaines distinguées cette année, aux côtés notamment du groupe Absa, du Crédit agricole d'Égypte, de la General Civil Aviation Authority des Émirats arabes unis et d'APO Group d'Afrique du Sud.

«Cette reconnaissance est un hommage à la confiance de nos clients locaux et internationaux. Elle démontre que notre île, carrefour d'intelligence et de cultures, dispose de l'expertise et de la créativité nécessaires pour accompagner le développement et le rayonnement global des marques. Nous sommes fiers de porter les couleurs de Maurice à l'international», a déclaré Javed Bolah, fondateur et directeur de Cerebro.

Ce n'est pas la première fois que l'agence brille sur la scène internationale. En 2023, elle avait déjà été sacrée Best Brand Consultancy Mauritius par l'International Business Magazine de Dubaï.

