La Tanzanie a amorcé ce mardi un assouplissement progressif des restrictions imposées à la suite des troubles survenus après l’élection présidentielle contestée du 29 octobre.

Selon la police, le couvre-feu national, instauré après les violences, a été levé lundi soir, permettant une reprise prudente des activités à Dar es Salaam. La circulation et les transports publics y reprennent peu à peu, bien qu’une présence sécuritaire demeure visible dans la capitale, désormais sous surveillance allégée.

D’après Apanews, l’accès à internet, interrompu depuis plusieurs jours, est progressivement rétabli, permettant aux habitants de se reconnecter et d’échanger à nouveau sur les réseaux sociaux.

Le scrutin présidentiel, remporté avec 98 % des voix par la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, a été rejeté par l’opposition, qui le qualifie de « mascarade électorale ».

Les manifestations qui ont éclaté dans plusieurs grandes villes, notamment à Mbeya, Dodoma, Arusha et Dar es Salaam, ont donné lieu à une répression sécuritaire et à une coupure totale d’internet à l’échelle nationale.

Toutefois, des organisations de défense des droits humains réclament l’ouverture d’une enquête indépendante sur les violences et sur le déroulement du processus électoral, souligne la même source.