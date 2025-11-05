Le Conseil constitutionnel a officiellement confirmé, ce mardi 4 novembre, la réélection du Président Alassane Ouattara à l'issue du scrutin présidentiel du 25 octobre dernier. Selon les résultats définitifs proclamés par la présidente de l'institution, Mme Chantal Nanaba Camara, le chef de l'État sortant a obtenu 3 759 030 voix, soit 89,77 % des suffrages exprimés.

« Le scrutin du 25 octobre est régulier. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour Président de la République de Côte d'Ivoire », a déclaré Mme Chantal Nanaba Camara lors de la séance solennelle tenue au siège du Conseil constitutionnel à Abidjan.

Cette proclamation vient confirmer les résultats provisoires annoncés le 27 octobre par la Commission électorale indépendante (CEI), qui avaient déjà donné Alassane Ouattara largement en tête. Le Conseil constitutionnel, après examen des requêtes et des procès-verbaux, a validé la régularité du scrutin, confirmant ainsi la victoire du candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour mémoire, cinq candidats étaient en lice lors de cette présidentielle : Mme Simone Ehivet Gbagbo, Mme Adjoua Henriette Lagou, M. Ahoua Don Mello, M. Jean-Louis Billon et M. Alassane Ouattara, qui a donc remporté le scrutin dès le premier tour. Le taux de participation a été estimé à 50,10 %, selon les chiffres officiels.

Avec cette confirmation du Conseil constitutionnel, la Côte d'Ivoire referme une nouvelle page du processus électoral de 2025 et s'engage dans une nouvelle mandature sous la continuité du Président Alassane Ouattara, dont le nouveau mandat débute dans un climat de stabilité institutionnelle et de confiance renouvelée.