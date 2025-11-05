Le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, en partenariat avec le Gouvernement du Sénégal, a ouvert ce mardi 4 novembre 2025 à Dakar une réunion de haut niveau consacrée à l'alignement de ses financements sur les systèmes nationaux de gestion des finances publiques.

Prévue jusqu'au 7 novembre, cette rencontre réunit des décideurs et experts venus du Sénégal, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de Madagascar.

L'objectif est clair : renforcer la collaboration entre pays francophones et améliorer la transparence dans la gestion des ressources destinées à la santé. En ouvrant les travaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a salué la solidité du partenariat avec le Fonds mondial, fondé, selon lui, sur « la confiance, la transparence et la performance ». Depuis 2004, le Sénégal a bénéficié de plus de 574 millions de dollars US en subventions, un appui jugé essentiel dans la lutte contre les grandes endémies et dans le renforcement du système de santé national.

Le ministre a enfin rappelé les réformes en cours pour une meilleure gouvernance du secteur et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à inscrire ces efforts dans la dynamique de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050.