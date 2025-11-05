Gabon: Le premier tour de l'élection des sénateurs aura lieu le samedi 8 novembre 2025

4 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MISD

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Président de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum (CNOCER) porte à la connaissance des candidats et grands électeurs que, conformément aux dispositions du Décret n° 0398/PR/MISD du 16 octobre 2025, le premier tour de l'élection des sénateurs aura lieu le samedi 8 novembre 2025 sur l'ensemble du territoire national.

A cet effet, il rappelle que la campagne électorale y relative s'ouvre ce mercredi 5 novembre 2025 à 00 heure pour s'achever le vendredi 7 novembre 2025 à 24 heures.

La liste des centres de vote est consultable en ligne sur le site web du Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation : www.interieur.gouv.ga

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation rappelle à toutes fins utiles aux différents candidats en lice qu'en vertu du code électoral, la campagne électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux réunions et manifestations publiques.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.