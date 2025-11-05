Gabon: Le premier tour de l'élection des sénateurs aura lieu le samedi 8 novembre 2025

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Président de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum (CNOCER) porte à la connaissance des candidats et grands électeurs que, conformément aux dispositions du Décret n° 0398/PR/MISD du 16 octobre 2025, le premier tour de l'élection des sénateurs aura lieu le samedi 8 novembre 2025 sur l'ensemble du territoire national.

A cet effet, il rappelle que la campagne électorale y relative s'ouvre ce mercredi 5 novembre 2025 à 00 heure pour s'achever le vendredi 7 novembre 2025 à 24 heures.

La liste des centres de vote est consultable en ligne sur le site web du Ministère de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation : www.interieur.gouv.ga

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation rappelle à toutes fins utiles aux différents candidats en lice qu'en vertu du code électoral, la campagne électorale est libre sous réserve du respect de l'ordre public et des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux réunions et manifestations publiques.