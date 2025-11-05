Centrafrique: Le consultant belgo-portugais Joseph Figueira condamné à 10 ans de travaux forcés

Joseph Figueira Martin vient d'être condamné ce mardi 4 novembre à 10 ans de travaux forcés en République Centrafricaine. Le consultant belgo-portugais, spécialiste du pastoralisme, avait été arrêté par les paramilitaires russes de Wagner en mai 2024. Il a été condamné pour complicité d'association de malfaiteurs et atteinte à la sécurité de l'État.

Sur les 7 chefs d'inculpations, ce sont les deux qui ont été retenus. Son avocat a déjà annoncé qu'ils comptent se pourvoir en cassation.

Joseph Figueira Martin est un chercheur belge et portugais. Un consultant pour une ONG américaine dans l'est du pays, une région où les conflits intercommunautaires sont récurrents. Selon l'ONG, ce spécialiste des transhumances travaillait sur la « réduction de la pauvreté et la prévention de la violence fondée sur le genre ».

Après son arrestation, il a été présenté par Wagner et Bangui comme un espion américain à cause de ses contacts avec des groupes armés. Cela faisait presque un an et demi qu'il était détenu en Centrafrique dans l'attente de son jugement.

Aujourd'hui, Joseph Figueira a finalement été condamné par la Cour criminelle de Bangui pour complicité d'association de malfaiteurs et atteinte à la sécurité de l'État...

Mais pour sa famille, tout cela relève d'un « immense malentendu », voire pire, les proches de Joseph Figueira dénoncent un « dossier vide » et une « instrumentalisation de la justice ».