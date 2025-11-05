Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 novembre 2025

revue de presse

Tanzanie: Levée progressive du couvre-feu et rétablissement partiel d'internet après les violences post-électorales

La Tanzanie a amorcé ce mardi un assouplissement progressif des restrictions imposées à la suite des troubles survenus après l’élection présidentielle contestée du 29 octobre.

Selon la police, le couvre-feu national, instauré après les violences, a été levé lundi soir, permettant une reprise prudente des activités à Dar es Salaam. La circulation et les transports publics y reprennent peu à peu, bien qu’une présence sécuritaire demeure visible dans la capitale, désormais sous surveillance allégée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D’après Apanews, l’accès à internet, interrompu depuis plusieurs jours, est progressivement rétabli, permettant aux habitants de se reconnecter et d’échanger à nouveau sur les réseaux sociaux. (Source allAfrica)

Mauritanie : La Cour suprême confirme la peine de 15 ans de prison ferme contre l'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz

En Mauritanie, la Cour suprême a confirmé mardi 4 novembre en dernier ressort les 15 ans de prison ferme infligés en appel à l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, condamné pour "enrichissement illicite" et "trafic d’influence".

La Cour suprême de Mauritanie a rejeté mardi 4 novembre le recours de l’ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, 69 ans, qui contestait la condamnation à 15 ans de prison ferme prononcée contre lui en mai 2025 en appel.

"La Cour (suprême) a rendu sa décision ce jour 4 novembre 2025, confirmant la condamnation du sieur Mohamed Ould Abdel Aziz", indique le document judiciaire obtenu par l’AFP. L’ancien chef de l’État avait déjà été condamné en première instance, en décembre 2023, à cinq ans de prison ferme. (Source Africa Radio)

Crise du carburant au Mali : Assimi Goita appelle à la responsabilité des citoyens

Le général Assimi Goita, chef de la junte militaire malienne et président de la transition, s’est exprimé pour la première fois sur la crise du carburant qui touche le pays.

Cette pénurie, aggravée par des attaques répétées contre les camions-citernes, est attribuée au groupe djihadiste Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui sévit sur les principaux axes routiers.

Dans un discours donné lors d'un voyage dans le sud du pays pour inaugurer l'ouverture d'une mine de lithium, le général Goita a souligné la nécessité de limiter les déplacements inutiles et de trouver des solutions au sein des foyers. « Le gouvernement travaille à trouver des solutions aux difficultés actuelles, mais certaines réponses doivent aussi venir des familles », a-t-il déclaré. « Ceux qui ont l’habitude de sortir plusieurs fois par jour en voiture ou à moto doivent comprendre que nous traversons une période difficile, marquée par la pénurie de carburant. » (Source Africanews)

Brazza Summit AI : Un sommet continental pour façonner l’avenir numérique de l’Afrique

Les 12 et 13 décembre 2025, Brazzaville accueillera le premier Brazza Summit AI, un événement qui ambitionne de positionner la capitale congolaise au cœur de la révolution technologique africaine. Organisé par le cabinet international McKenvye & Company au Grand Hôtel de Kintélé, ce sommet intervient à un moment charnière où le continent africain enregistre une croissance de 27% dans le secteur de l’intelligence artificielle.

Alors que des pays comme le Kenya, le Nigeria et l’Afrique du Sud dominent traditionnellement le paysage tech africain, l’Afrique centrale cherche à rattraper son retard. Le Congo-Brazzaville, sous l’impulsion du ministre des Postes et de l’Économie numérique Léon Juste Ibombo, mise sur cet événement pour accélérer sa transformation digitale et attirer investisseurs et partenaires technologiques. (Source Afrik.com)

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara déclaré réélu par le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel ivoirien a déclaré, ce mardi 4 novembre 2025, Alassane Ouattara réélu au premier tour de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, avec 89,77% des suffrages exprimés, confirmant les résultats provisoires de la Commission électorale indépendante (CEI).

Chantal Nanaba Camara, la présidente du Conseil constitutionnel, la seule femme à occuper ce poste à ce jour, a affirmé que l’institution « n’a enregistré aucune réclamation » et « l’examen des procès-verbaux ne révèle aucune irrégularité de nature à entacher la sincérité du scrutin ou à affecter le résultat ».

« Le scrutin du 25 octobre 2025 est régulier et M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour, président de la République de Côte d’Ivoire », a déclaré la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Camara, lors d’une session. (Source Apanews)

Niger: Six journalistes inculpés, dont trois placés sous mandat de dépôt

Au Niger, 6 journalistes ont été inculpés lundi 3 novembre pour des infractions en lien avec la loi portant répression de la cybercriminalité. L'affaire est en instruction.

Trois des journalistes ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Kollo. Il s'agit d'Ibro Chaibou (secrétaire de rédaction de la radio télévision Saraounia), du directeur de publication des Échos du Niger, Youssouf Seriba, et d'Oumarou Kané (fondateur du journal Le Hérisson).

Trois autres sont en liberté provisoire, dont Moussa Kaka, directeur de la RTS et correspondant de RFI jusqu'à l'interdiction de notre diffusion au Niger il y a plus de deux ans. (Source RFI)

Dakar accueille une réunion de haut niveau sur le financement de la santé

Le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, en partenariat avec le Gouvernement du Sénégal, a ouvert ce mardi 4 novembre 2025 à Dakar une réunion de haut niveau consacrée à l'alignement de ses financements sur les systèmes nationaux de gestion des finances publiques.

Prévue jusqu'au 7 novembre, cette rencontre réunit des décideurs et experts venus du Sénégal, d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et de Madagascar.

L'objectif est clair : renforcer la collaboration entre pays francophones et améliorer la transparence dans la gestion des ressources destinées à la santé. En ouvrant les travaux, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a salué la solidité du partenariat avec le Fonds mondial, fondé, selon lui, sur « la confiance, la transparence et la performance ». (Source Sud Quotidien)

Gabon: Le premier tour de l'élection des sénateurs aura lieu le samedi 8 novembre 2025

Le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Président de la Commission Nationale d'Organisation et de Coordination des Elections et du Référendum (CNOCER) porte à la connaissance des candidats et grands électeurs que, conformément aux dispositions du Décret n° 0398/PR/MISD du 16 octobre 2025, le premier tour de l'élection des sénateurs aura lieu le samedi 8 novembre 2025 sur l'ensemble du territoire national.

A cet effet, il rappelle que la campagne électorale y relative s'ouvre ce mercredi 5 novembre 2025 à 00 heure pour s'achever le vendredi 7 novembre 2025 à 24 heures. (Source Gabonews)

Congo-Kinshasa: Négociations entre Kinshasa et AFC-M23 à Doha - Attention à ne pas trop tirer sur la corde !

A quand la fumée blanche ? Telle est la question que se posent les Congolais et Congolaises qui ont actuellement les yeux tournés vers Doha au Qatar, où séjournent des délégués de Kinshasa et ceux du groupe rebelle AFC-M23.

Officiellement, ils y sont dans le cadre du deuxième Sommet mondial pour le développement social, qui a ouvert ses portes hier, 4 novembre 2025. Mais le Qatar qui joue les facilitateurs dans la crise congolaise, entend profiter de l'occasion, pour relancer les négociations entre les deux parties, et espérer obtenir un accord de paix.

Car, en fait de négociations, il faut le relever, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, tant les divergences entre les deux parties prenantes au conflit, sont criardes. A ce qu'il paraît, la médiation qui travaille sur un projet d'accord de paix, en est à la treizième version. C'est dire à quel point les uns et les autres restent campés sur leurs positions, fragilisant ainsi le processus de paix. (Source Le Pays)

Achraf Hakimi blessé face au Bayern : Le Maroc retient son souffle avant la CAN

Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée cauchemardesque ce mardi au Parc des Princes face au Bayern Munich (1-2), lors de la 4ᵉ journée de la Ligue des champions.

Déjà privé d’Ousmane Dembélé, sorti sur blessure en première période, le club parisien a vu Achraf Hakimi quitter la pelouse en larmes après un tacle violent de Luis Díaz. À 47 jours du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc, c’est toute une nation qui retient son souffle.

Rien n’aura tourné en faveur du Paris SG ce mardi soir. Menés 2-0 après un doublé de Luis Díaz, les Parisiens ont vu leurs espoirs s’effondrer avant même la pause. Ousmane Dembélé, touché musculairement dès la 25ᵉ minute, a cédé sa place à Bradley Barcola. Mais le pire restait à venir. (Source Sport News Africa)









