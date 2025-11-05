Congo-Kinshasa: Processus de paix - Des discussions au point mort malgré les efforts de médiation du Qatar

Crise en RDC: le Président de la République Félix Tshisekedi s’est directement adressé à son homologue Paul Kagame, présent dans la salle,.

À Doha, le Qatar met les bouchées doubles pour tenter d'obtenir un accord de paix entre l'AFC/M23 et le gouvernement de la RDC. Le pays profite du deuxième Sommet mondial pour le développement social pour appuyer sur plusieurs leviers et obtenir ces avancées. Alors que Félix Tshisekedi a annoncé samedi 2 novembre l'ouverture cette semaine de discussions entre les délégués de son gouvernement et ceux de l'AFC/M23, la situation reste pour l'instant presque au point mort.

Les délégués sont bien à Doha, mais aucune avancée concrète n'a été enregistrée depuis le début de la semaine. Ils disent attendre les directives de la médiation. C'est une sorte d'impasse, reconnaît l'une des parties. Et l'autre confie à RFI : « Nous allons signer, oui, mais signer quoi ? »

Les divergences portent toujours sur le principe de la restauration de l'autorité de l'État. Sur le terrain, l'AFC/M23 continue de renforcer son administration, avec notamment l'annonce des résultats des tests d'évaluation des candidats magistrats sur le territoire qu'il contrôle. Une démarche qui agace encore davantage Kinshasa.

Des contacts qui ne sont pas rompus

Les contacts, eux, ne sont pas rompus. Les trois prochains jours pourraient même être décisifs. Pour tenter de relancer les choses, les autorités du Qatar accentuent leurs efforts. Hier mardi encore, des rencontres ont eu lieu au plus haut niveau.

L'émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani, a reçu plusieurs chefs d'État, dont Félix Tshisekedi, Paul Kagame et William Ruto, en marge du deuxième Sommet mondial pour le développement social. Avec chacun d'eux, il a également évoqué la crise dans l'est de la RDC.

De son côté, le médiateur américain met aussi la pression. Il considère que novembre est un mois décisif et souhaite tout boucler avant la fin du mois, avec, si possible, la signature d'un accord économique régional entre Kinshasa et Kigali. Mais cela ne pourra se faire qu'après la signature d'un accord entre le gouvernement congolais et l'AFC/M23.