Burkina Faso: 29e édition du FESPACO - Des films primés en projection dans les villes régionales du pays

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, en collaboration avec l'agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel, a officiellement lancé, le vendredi 31 octobre 2025 à Kaya, le Faso Films Tour.

40 films primés à la 29e édition du FESPACO seront projetés dans dix villes du Burkina Faso lors de cette première étape de Faso Films Tour, selon les organisateurs. L'initiative est de l'agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA) sous le leadership du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

La cérémonie de lancement officiel de Faso Films Tour a eu lieu, le vendredi 31 octobre 2025 à Kaya. Selon le chargé de mission du ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme, Pazouknam Jean -Baptiste OUEDRAOGO, le choix de la région des Koulsé pour le lancement de cette tournée est symbolique, en ce sens qu'elle a offert au pays des Hommes intègres un patrimoine culturel et artistique (NDLR : hauts fourneaux de Tiwèga) en dépit de la crise sécuritaire et humanitaire dont elle traverse.

A l'entendre, le cinéma est un moyen très puissant pour réconcilier les esprits, apaiser les coeurs et permettre aux Burkinabè de se reconstruire sereinement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De l'avis du Secrétaire générale de la région (SGR) des Koulsé, Bernadette Adényo/Sermé, l'initiative Faso Films Tour permettra de rapprocher le cinéma aux citoyens qui n'ont pas eu la chance de participer en live au FESPACO dernier.