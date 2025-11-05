Afrique de l'Ouest: BRVM - Plus de 5 milliards de FCFA de transactions enregistrées ce 4 novembre 2025

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 4 novembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), Il a été répertorié plus de 5 milliards FCFA de transactions.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établie à 5,544 milliards FCFA contre 1,811 milliard FCFA la veille. A l'origine de ces fortes transactions, il y a une valeur transigée de 5,321 milliards de FCFA enregistrée au niveau du compartiment des actions. Le marché a, en particulier, enregistré des transactions portant sur 1 193 492 actions BOA Niger pour une valeur de 2,995 milliards FCFA et 43 257 actions Sonatel Sénégal pour une valeur de 1,128 milliard FCFA.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a connu une baisse de 74,159 milliards s'établissant à 13 001,025 milliards FCFA contre 13 075,184 milliards FCFA le lundi 3 novembre 2025. Cette baisse fait suite à celle de l'indice BRVM Composite qui a cédé 0,57% à 337,20333,20 points contre 339,17 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en baisse de 0,65% à 164,78 points contre 165,86 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a également baissé de 0,93% à 140,27 points contre 141,58 points.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle enregistre une baisse de 2,73 milliards, à 10 706,648 milliards FCFA contre 10 709,378 milliards FCFA le lundi 3 novembre 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 950 FCFA), SICOR Côte d'Ivoire (plus 6,06% à 3 500 FCFA), BOA Mali (plus 4,65% à 3 600 FCFA), ETI Togo (plus 4,55% à 23 FCFA) et AGL Côte d'Ivoire (plus 2,35% à 1 525 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 1 670 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 1 980 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 12 080 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 2 855 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 7,44% à 7 150 FCFA).