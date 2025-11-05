Ethiopie: Selon l'ambassadeur Tiruneh Zena, le pays considère à juste titre la mer Rouge comme une question d'intérêt national.

Addis Ababa — La revendication de l'Éthiopie concernant son accès à la mer est une question de protection de l'intérêt national qui est acceptée sur le plan juridique et historique, a déclaré l'ambassadeur principal Tiruneh Zena à l'Agence de presse éthiopienne (ENA).

Lors de la récente réunion ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a expliqué que la revendication de l'Éthiopie d'accéder à la mer repose sur des facteurs juridiques, historiques, géographiques et économiques.

Il a souligné que la lutte pour récupérer le littoral perdu il y a plus de 30 ans ne prendra pas 30 ans supplémentaires.

Le Premier ministre a expliqué que la manière dont l'Éthiopie a perdu son port maritime n'avait aucun fondement juridique ou institutionnel et portait atteinte à l'intérêt national.

Il a déclaré que la manière dont l'Éthiopie a perdu son port maritime n'avait pas été décidée par le peuple ou le gouvernement, soulevant la question de savoir qui avait pris une décision aussi importante.

Le Premier ministre a souligné que la manière dont l'Éthiopie a été coupée de son port maritime n'avait aucun fondement juridique ou institutionnel.

Dans une interview exclusive, l'ambassadeur Tiruneh a déclaré que la perte de l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge était une question sans légitimité juridique et historique.

Il a souligné que, bien qu'elle ait eu accès à la mer Rouge tout au long de son histoire avant 1991, l'Éthiopie s'est retrouvée coupée de la mer en raison d'une conspiration menée par ses ennemis historiques.

Selon l'ambassadeur Tiruneh, ces traîtres, agissant contre les intérêts nationaux de l'Éthiopie, ont cédé un élément aussi important que la mer Rouge sans consulter la population.

Il a souligné que l'exclusion de l'Éthiopie de la mer Rouge s'était produite à un moment où aucun gouvernement élu par le peuple n'était en place, ce qui constituait une grave violation du droit international.

Pour lui, la question actuelle du droit légitime de l'Éthiopie concerne la protection des intérêts nationaux, l'équité pour tous et la participation du grand public à la décision.

La manière de reprendre le contrôle de l'accès à la mer repose sur des fondements historiques, a déclaré l'ambassadeur.

Il a en outre félicité le gouvernement pour son excellent travail et ses efforts diplomatiques réfléchis visant à reprendre possession de la mer.

Il a souligné que l'Éthiopie contrôlait et collaborait avec d'autres pays au niveau maritime depuis l'époque du royaume d'Aksoum, contribuant ainsi à maintenir la paix et la sécurité dans la région de la mer Rouge.

La région de la mer Rouge est aujourd'hui devenue un repaire pour les terroristes et a causé des troubles qui menacent la paix et la sécurité dans la région en raison des complots ourdis par ceux qui souhaitent nuire à l'Éthiopie, a expliqué l'ambassadeur.

Il a déclaré que la question de la propriété de l'accès maritime de l'Éthiopie devait être résolue non seulement pour défendre les intérêts nationaux, mais aussi pour garantir la sécurité régionale et obtenir des avantages internationaux significatifs.

L'ambassadeur Tiruneh a exhorté le peuple éthiopien, les pays voisins et les peuples du monde entier à continuer de soutenir une résolution équitable de la question importante de l'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge.