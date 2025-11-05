Addis Ababa — L'initiative « Green Legacy » (Héritage vert) de l'Éthiopie est exemplaire pour les pays de la région et du monde entier ; le PNUD reste déterminé à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, a déclaré Doley Tshering, conseiller technique principal du PNUD pour les écosystèmes et la biodiversité.

Lancée en 2019, l'initiative « Green Legacy » (GLI) a été largement saluée par divers acteurs internationaux, dont les Nations unies, comme un modèle en matière d'action climatique et de développement durable.

Dans une interview exclusive accordée à l'ENA, le conseiller technique principal du PNUD pour les écosystèmes et la biodiversité a déclaré que le gouvernement éthiopien ne se contentait pas de relever les défis liés à la conservation de la riche biodiversité pour les générations futures, mais veillait également à ce que la nature, les écosystèmes et la faune sauvage profitent à la population.

« Je pense que l'Éthiopie est un leader dans le cadre de l'initiative Green Legacy. C'est la bonne démarche à suivre. Le pays est doté d'écosystèmes riches. »

Il a expliqué que les mesures prises par le gouvernement pour préserver cet héritage pour les générations futures, tout en veillant à ce que l'économie du pays et la population actuelle en tirent profit, sont extrêmement importantes.

Pour le conseiller en matière d'écosystèmes et de biodiversité, l'Éthiopie est un exemple pour les pays de la région et du monde entier. « Je pense que l'Éthiopie est un leader dans ce domaine », a-t-il ajouté.

Selon lui, le PNUD reste déterminé à travailler avec le gouvernement éthiopien et les gouvernements de la région.

« Nous sommes ici pour travailler en étroite collaboration avec le gouvernement, en l'aidant à mettre en oeuvre ses stratégies importantes, notamment celles qu'il a documentées et élaborées dans la Stratégie et le Plan d'action pour la biodiversité en Éthiopie. »

Le PNUD travaille en étroite collaboration et directement avec le gouvernement éthiopien, la société civile et d'autres parties prenantes pour aider à protéger les écosystèmes et la biodiversité ici et dans la région, a-t-on appris.

L'Éthiopie a planté plus de 48 milliards d'arbres depuis le lancement de l'initiative Green Legacy il y a sept ans.

Cette initiative donne des résultats tangibles en matière de restauration de l'environnement, de développement économique et de résilience des communautés.

Depuis son lancement en 2019, l'initiative a entraîné une augmentation remarquable de la couverture forestière, qui est passée de 17,2 % à plus de 23,6 %.

La GLI comprend des campagnes annuelles de plantation d'arbres à grande échelle qui ont considérablement augmenté la couverture forestière et contribué à la réhabilitation de l'environnement et à la résilience climatique.