Ethiopie: Le ministre des Finances Ahmed a rencontré des représentants de l'UE et de la BEI pour exploiter les opportunités offertes par la stratégie Global Gateway en faveur d'une croissance inclusive

4 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addid Ababa — L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le ministère éthiopien des Finances ont entamé un dialogue de haut niveau pour encourager les investissements stratégiques dans les infrastructures, l'énergie, le numérique et la transition verte, dans le cadre de la stratégie Global Gateway.

La stratégie Global Gateway, initiative phare de l'Union européenne visant à renforcer des connexions mondiales durables et fiables, a constitué un thème central des discussions lors de la conférence commerciale UE-Éthiopie qui s'est tenue à Paris.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré des responsables de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement (BEI) afin d'explorer les domaines prioritaires de partenariat. Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à tirer parti de la stratégie Global Gateway pour stimuler une croissance inclusive, soutenir l'industrialisation et promouvoir un développement résilient face au changement climatique, selon le ministère des Finances.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les échanges ont mis en évidence la vision commune de l'Éthiopie et de l'Union européenne en faveur du renforcement des investissements durables, de l'amélioration de l'intégration économique et de la consolidation d'une coopération à long terme fondée sur les avantages mutuels et la résilience.

Parallèlement, l'Éthiopie a mis en avant ses zones économiques spéciales (ZES) comme plateformes clés pour faciliter les investissements. Les ZES du pays, soutenues par des infrastructures logistiques et de transport modernes, offrent aux investisseurs des processus simplifiés, des installations de classe mondiale et des services industriels intégrés.

Les PDG de l'Industrial Parks Development Corporation (IPDC) et de la Zone économique spéciale de Gada ont présenté l'environnement favorable aux investisseurs, soulignant l'engagement du gouvernement éthiopien en faveur de la facilitation des affaires, de la transparence réglementaire et des partenariats public-privé.

Fisseha Yitagesu, PDG de l'IPDC, a déclaré « Les zones économiques spéciales éthiopiennes ne sont pas seulement des pôles industriels ; elles constituent également des portes d'entrée pour l'investissement, l'innovation et le commerce régional. Nous nous engageons à offrir aux investisseurs les infrastructures, le soutien et les partenariats nécessaires à leur réussite. »

Motuma Temesgen, PDG de la zone économique spéciale de Gada, a ajouté « La zone économique spéciale de Geda propose aux investisseurs un écosystème entièrement intégré, doté d'infrastructures de pointe, de services publics fiables et de solutions adaptées à leurs besoins. Notre ambition est de faire de l'Éthiopie une destination de choix pour les investissements durables, tout en favorisant la croissance et la création d'opportunités pour les entreprises locales et internationales. »

Les investisseurs et chefs d'entreprise européens présents à la conférence ont reconnu les ZES éthiopiennes comme des opportunités stratégiques pour le développement de la fabrication, de la logistique et du commerce, contribuant ainsi à renforcer les liens économiques entre l'Éthiopie et l'Union européenne.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.