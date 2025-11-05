Addid Ababa — L'Union européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le ministère éthiopien des Finances ont entamé un dialogue de haut niveau pour encourager les investissements stratégiques dans les infrastructures, l'énergie, le numérique et la transition verte, dans le cadre de la stratégie Global Gateway.

La stratégie Global Gateway, initiative phare de l'Union européenne visant à renforcer des connexions mondiales durables et fiables, a constitué un thème central des discussions lors de la conférence commerciale UE-Éthiopie qui s'est tenue à Paris.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a rencontré des responsables de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement (BEI) afin d'explorer les domaines prioritaires de partenariat. Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à tirer parti de la stratégie Global Gateway pour stimuler une croissance inclusive, soutenir l'industrialisation et promouvoir un développement résilient face au changement climatique, selon le ministère des Finances.

Les échanges ont mis en évidence la vision commune de l'Éthiopie et de l'Union européenne en faveur du renforcement des investissements durables, de l'amélioration de l'intégration économique et de la consolidation d'une coopération à long terme fondée sur les avantages mutuels et la résilience.

Parallèlement, l'Éthiopie a mis en avant ses zones économiques spéciales (ZES) comme plateformes clés pour faciliter les investissements. Les ZES du pays, soutenues par des infrastructures logistiques et de transport modernes, offrent aux investisseurs des processus simplifiés, des installations de classe mondiale et des services industriels intégrés.

Les PDG de l'Industrial Parks Development Corporation (IPDC) et de la Zone économique spéciale de Gada ont présenté l'environnement favorable aux investisseurs, soulignant l'engagement du gouvernement éthiopien en faveur de la facilitation des affaires, de la transparence réglementaire et des partenariats public-privé.

Fisseha Yitagesu, PDG de l'IPDC, a déclaré « Les zones économiques spéciales éthiopiennes ne sont pas seulement des pôles industriels ; elles constituent également des portes d'entrée pour l'investissement, l'innovation et le commerce régional. Nous nous engageons à offrir aux investisseurs les infrastructures, le soutien et les partenariats nécessaires à leur réussite. »

Motuma Temesgen, PDG de la zone économique spéciale de Gada, a ajouté « La zone économique spéciale de Geda propose aux investisseurs un écosystème entièrement intégré, doté d'infrastructures de pointe, de services publics fiables et de solutions adaptées à leurs besoins. Notre ambition est de faire de l'Éthiopie une destination de choix pour les investissements durables, tout en favorisant la croissance et la création d'opportunités pour les entreprises locales et internationales. »

Les investisseurs et chefs d'entreprise européens présents à la conférence ont reconnu les ZES éthiopiennes comme des opportunités stratégiques pour le développement de la fabrication, de la logistique et du commerce, contribuant ainsi à renforcer les liens économiques entre l'Éthiopie et l'Union européenne.