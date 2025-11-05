Congo-Brazzaville: Pétrole/48e Session de l'Appo - Mamadou Sangafowa Coulibaly représente la Côte d'Ivoire à Brazzaville

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, prend part ce mardi 4 novembre 2025, aux travaux de la 48e session du Conseil des ministres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO), à Brazzaville, capitale de la République du Congo.

Cette session ministérielle est couplée de la 4e Conférence sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures en Afrique qui se tient du 4 au 7 novembre 2025, au Grand Hôtel de Kintélé.

Le ministre Mamadou Sangafowa Coulibaly prendra également part, ce mercredi 5 novembre 2025, à un panel ministériel portant sur « les cadres légaux, réglementaires et stratégies de Contenu Local des pays membres de l'APPO ».

Cette Session permettra aux ministres de discuter et de partager avec les participants la manière dont le Contenu local est réglementé et géré dans le secteur pétrolier et gazier de leurs pays respectifs. Ce sera aussi l'occasion pour lui de partager l'approche ivorienne en la matière sur la base des nombreuses reformes dans le secteur.