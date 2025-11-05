Cote d'Ivoire: Drame - Un élève de 5ème tué à la machette à Bouaké

Un élève en classe de 5e au Lycée municipal Djibo Sounkalo de Bouaké a été tué à la machette par des enfants en conflits avec la loi, communément appelés « microbes », selon Rti.Info. La victime, Coulibaly Papa, élève en classe de 5ème a été mortellement agressé par les, troublant ainsi la population de Bouaké.

Les faits se sont déroulé le 31 octobre 2025 au quartier Kôkô alors que la victime, P C se détendait un instant devant son domicile, ont déclaré les témoins. Pris au dépourvu par les délinquants armés de machette, il n'a pas pu aller plus loin avant d'être rattrapé et massacré par ceux-ci. Ses bourreaux le laissent agoniser dans une mare de sang avant prendre la fuite.

Le jeune garçon quant à lui a été transféré en urgence au Centre hospitalier universitaires (Chu) de Bouaké. En attente d'une intervention chirurgicale, la victime a succombé à ses blessures ce samedi 1er novembre.

Alertées, les forces de l'ordre sont entrées en action et deux des présumés coupables sont aux arrêts. Les autorités locales n'ont pas manqué de féliciter la police pour sa promptitude, son efficacité, avant d'inviter la population à plus de vigilance, mais surtout à maintenir cette franche collaboration avec les forces de l'ordre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette tragédie survient des mois après celui de deux autres jeunes que sont K L et un autre dont l'identité reste pour l'instant inconnu. Ils ont été gravement blessés dans les mêmes circonstances le 22 juin dans la capitale du Centre. Ces jeunes en conflit avec la loi sont aussi appelés « winzins ».