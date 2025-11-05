Afrique: Mondial U17 Qatar 2025 - Après l'orage Suisse, les Éléphanteaux prêts à barrir face aux Mexicains ?

Battue 4-1 par la Suisse pour son entrée en lice, la Côte d'Ivoire devra impérativement réagir face au Mexique, le vendredi 7 novembre 2025 à Doha, au Qatar.

La marche helvétique s'est révélée trop haute les Éléphanteaux de moins de 17 ans. Pour leur premier match de la Coupe du Monde U17, les jeunes Éléphanteaux ont subi le 4 novembre 2025, la loi d'une équipe suisse (La Nati) chirurgicale (1-4), efficace à chaque temps fort. Hubert Yao, auteur du seul but ivoirien (81è), aura eu le mérite de sauver l'honneur dans une rencontre où les Ivoiriens ont pourtant rivalisé par séquences.

Les statistiques traduisent bien la physionomie du match : 21 tirs ivoiriens contre 15 pour les Suisses. Mais seulement 5 cadrés côté ivoirien contre 8 pour leurs adversaires. Les jeunes garçons de Bassiriki Diabaté ont aussi affiché 49 % de possession, trois cartons jaunes et surtout, zéro « grosse occasion », contre trois pour la Suisse. Autant de détails qui expliquent l'ampleur du score final.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan individuel, en 45 minutes jouées, Alynho Haidara, le nouvel attaquant du Mainz 05 et meilleur buteur de la dernière CAN U17, s'est montré remuant. Malheureux dans la finition n'a pas toujours été à la hauteur des attentes. Cela donne tout de même 5 tirs (dont 1 cadré), 9 passes réussies (64 %), et 75 % de dribbles réussis. De son côté, Hubert Yao, le buteur du jour, a affiché de belles promesses avec 3 tirs cadrés et 83 % de passes réussies sur 38 ballons touchés.

Dans le groupe F, la Suisse prend logiquement la tête, devant la Corée du Sud victorieuse du Mexique (2-1), tandis que la Côte d'Ivoire ferme la marche.

Mais rien n'est perdu. Le 7 novembre prochain à Doha, les Éléphanteaux défieront le Mexique, une équipe en quête de repères et qui ne compte qu'un seul succès sur ses cinq derniers matchs (0-1 contre le Brésil en amical). Une opportunité à saisir pour relancer la machine ivoirienne et continuer à rêver d'une qualification au prochain tour avant d'affronter la Corée du Sud (10 novembre).

La balle est désormais dans le camp de Bassiriki Diabaté et ses poulains. Le Mexique sera plus qu'un adversaire : un test de caractère.