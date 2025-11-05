Cote d'Ivoire: Basketball - Ligue d'or 2025-2026 - Un 'Media Day' pour sublimer la nouvelle saison

4 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès DROHGBA

La Fédération ivoirienne de basketball (Fibb) innove encore. Pour la saison 2025-2026 de la N1 Ligue d'Or Hommes et Dames, l'instance dirigeante du basket ivoirien lance le "Fibb Media Day", un concept visant à valoriser l'image des clubs et des acteurs.

Dans un monde sportif où la visibilité est devenue essentielle, la Fédération veut renforcer la communication autour des compétitions et des joueurs. Ainsi, un shooting photo professionnel sera organisé dans les prochains jours pour les 12 équipes masculines et 8 féminines. L'objectif est de produire des contenus "homogènes, authentiques et attractifs, reflétant l'identités et la modernité du basketball ivoirien", précise le communiqué produit à l'occasion.

Parallèlement, plusieurs actions d'accompagnement verront le jour : création de canaux digitaux sur les différents réseaux sociaux, formations, partages d'expériences et intégration des responsables communication sur la plateforme média Ligue d'Or N1.

En plaçant la communication au coeur de son dispositif, la fédération "la fédération confirme sa volonté de bâtir une Ligue d'Or plus professionnelle et séduisante", selon les responsables.

La nouvelle saison s'ouvre le 22 novembre prochain au Palais des Sports de Treichville, avec les affiches de la Super Coupe: Sda-Soa chez les dames à 16h et les champions en titre Jca contre la Soa chez les hommes à 18h.

